رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به شرایط عرضه، قیمت میوه و صیفی نسبت به ۱۰ روز گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه کمبودی در عرضه محصولات کشاورزی نداریم، گفت: در حال حاضر بازار میوه و صیفی از ثبات برخوردار است به طوریکه در مقایسه با شب یلدا روند کاهشی داشته است‌.

وی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به شب یلدا خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که ثبات بازار ادامه یابد.

یاوری از توزیع روزانه ۱۶ تا ۱۷ هزارتن میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: اکنون در عرضه هیچ یک از اقلام میوه و صیفی کمبودی در بازار وجود ندارد.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هرکیلو پرتقال تامسون  شمال ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو پرتقال تامسون جنوب ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، خرمالو شمال ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، خرمالو کن ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، خیار رسمی ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، خیار گلخانه ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان، سیب زرد ۸۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، لیموشیرین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، نارنگی انشو ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، نارنگی یافا ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، انار ۶۰ تا ۸۰ هزارتومان، انار کوهستان ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، کیوی ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، گلابی ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان است.

وی قیمت پیاز زرد ۱۴ تا ۱۵ هزارتومان، پیاز قرمز ۱۶ تا ۱۷ هزارتومان، پیاز نو جیرفت ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان، سیب زمینی ۱۸ تا ۳۰ هزارتومان و گوجه فرنگی ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد.

برچسب ها: بازار میوه ، قیمت میوه
یکی یه دونه
۲۲:۳۱ ۱۰ دی ۱۴۰۴
دروغگو دشمن خداست
ناشناس
۲۱:۱۸ ۱۰ دی ۱۴۰۴
سیب پارسال 20 تومن الان 150،
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
علت کاهش قیمت کاهش قدرت خرید است
