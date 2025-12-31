مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه گزارش شده و شاهد تردد روان در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل استاندارد تا پل کلاک را هم شاهد هستیم.

او در خصوص محورهای مسدود شریانی گفت: سقز – دیواندره،  سقز – بانه، یاسوج – سادات – دهدشت، کیاسر – سمنان مسدود است و محور‌های مسدود غیرشریانی هم عبارت است از  سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال،  خوانسار – بوئین میاندشت، رودبار – کهنوج (مظفر آباد)، فنوج – کتیج – رمشک، دلگان – زهکلوت، بوکان – مهاباد، چاهان – زرآباد، زنجان – دندی را شاهد هستیم.

 

Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۲:۳۰ ۱۰ دی ۱۴۰۴
خوش به حالتون گرما و سرما هر هفته جاده های شمال خوش بگذره
