یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است که باید به مهم بیش از گذشته توجه شود

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- رسول بخشی دستجردی در برنامه  رادیو اقتصاد ضمن پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه چه عواملی باعث شده نرخ ارز و تورم طی هفت ماه گذشته در کشوراز روند رشد بلند مدت خود خارج شود،افزود: این موضوع چند علت عمده دارد.

وی همچنین اظهار داشت: علت نخست مربوط به کاهش درآمدهای ارزی چه در حوزه درآمدهای نفتی و چه در حوزه درآمدهای صادراتی غیر نفتی است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از یک طرف درآمدهای ارزی در ایران کاهش یافته و از سمت دیگر تقاضا برای ارز در کشور افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: متاسفانه ایجاد این شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای ارزی در کشور باعث شده قیمت ارز به نسبت بلند مدت خود بالا رود.بخشی دستجردی اضافه کرد: علت دیگر استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.وی ادامه داد: دولت در طول هفت ماه گذشته ۳۰۰ همت یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مخارج داخلی خود از بانک مرکزی استقراض کرده که طبق قاعده این استقراض بر اقتصاداثر تورمی خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ‌ در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است که نسبت به یک تا دو سال پیش که بانک مرکزی تلاش کرده بود این نرخ رشد را به زیر ۲۵ درصد برساند امروز ۱۹ درصد با افزایش مواجه است.وی افزود: حجم بالای نقدینگی عامل بسیار مهمی برای ایجاد تورم های اخیر در کشور است.

بخشی دستجردی اضافه کرد: دلیل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران و همینطور کاهش پیوسته ارزش پول ملی کشور در طول نیم قرن گذشته رشد بسیار بالا نقدینگی در سطح جامعه است. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا دلار گران می‌شود،اظهار داشت: دلیلش اینکه هرچه به سمت جلو می‌روید فراوانی دلار در مقابل ریال کم و کمتر می‌شود چون نرخ رشد نقدینگی در ایران بسیار بالاتر از رشد نقدینگی در آمریکاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در طول ۵۳ سال گذشته حجم نقدینگی در کشور آمریکا ۲۶ برابر شده این در حالیکه در همین مدت حجم نقدینگی در ایران بیش از ۲۳۰ هزار برابر شده است.وی افزود: این عدد به هیچ وجه باور کردنی نیست اما متاسفانه واقعیت دارد.بخشی دستجردی اضافه کرد: اینکه دلیل افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی بسیار بالا در کشور است یک هماهنگی نسبی بین اقتصاددانان و سیاستگذاران وجود دارد اما اختلاف نظر در اینکه این رشد نقدینگی مربوط به چه عواملی است.

وی اظهار داشت: گروهی بر این باورند که علت افزایش حجم بالای نقدینگی در سطح جامعه کسری بودجه دولت است و اگر کسری بودجه دولت کم شود بدون شک حجم نقدینگی هم کاهش پیدا می‌کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حال سئوال اینجاست چطور می‌توان کسری بودجه دولت را کم کرد که در پاسخ به این پرسش باید اذعان کرد برای کم کردن کسری بودجه دولت باید درآمدهای دولت را زیاد و در برابر هزینه‌ها را کاهش داد.وی افزود: این اقدام باعث می‌شود کسری بودجه دولت کم،فشار بر خلق پول کمتر و تورم هم مهار شود.

بخشی دستجردی اظهار داشت: این موضوع سال‌های سال در محافل مختلف گفته می‌شود اما نه مردم از این رویکرد نتیجه‌ای دیدند و نه کسری بودجه دولت برطرف شده است. 

وی ادامه داد: دولت همیشه به دنبال این بوده که قیمت خدمات خود را افزایش دهد و در طول این سال‌ها افزایش داده ولی کسری بودجه سر جای خود مانده است.جدا از این قیمت دلار هم در طول این سال‌ها بالا رفته اما کسری بودجه سر جای خود بوده این نشان می‌دهد که دولت باید در راهکارهای خود تجدید نظر کند.

برچسب ها: نرخ تورم ، نقدینگی
