باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار در ۸ ماهه امسال ۱۱.۳ هزارتن چای به ارزش ۱۳.۸ میلیون دلار به ۳۲ کشور از جمله ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، امارات، آلمان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، عراق، عمان و روسیه صادر شده که نسبت به سال قبل ۳۲.۶ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، در ۸ ماهه امسال ۴۲ هزارتن چای از کشورهای هند، سریلانکا، امارات متحده عربی، کنیا، افغانستان، چین، ویتنام، پاکستان وارد شده که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

حسنی ادامه داد: بنابر آمار در ۸ ماهه امسال ۲۶ هزار و ۴۹۳ تن قهوه وارد شده که نسبت به سال قبل ۲۹.۴ درصد ناشی از مازاد واردات قهوه در سال قبل، افزایش قیمت قهوه و مشکلات تامین ارز کاهش داشته است.

مدیراجرایی سندیکای چای مصرف سالانه چای کشور را ۶۰ تا ۷۰ هزارتن اعلام کرد.