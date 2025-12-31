معاون وزیر جهاد گفت: تصمیمات اخیر در کارگروه امنیت غذایی امیدواریم به افزایش عرضه و فراوانی کالا در بازار روغن بینجامد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به برگزاری نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی گفت: کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار تعریف می شود که ما در خصوص کالاهای خوراکی و کشاورزی علل گرانی قیمت و کمبود کالا بررسی کنیم.

به گفته وی، در گذشته برنج خارجی با ارز ترجیحی وارد می شد که از ابتدای آذرماه با ارز تالار دوم وارد می شود و قسمتی از نوسانات به تالار ارزی و بخشی به عدم عرضه یا کمبود عرضه بر می گردد.

فتحی ادامه داد: کمبود عرضه در کارگروه به قطعیت برسند، دستور می دهند که از طریق بخش خصوصی و شرکت های دولتی کالا تامین شود چراکه فراوانی کالا منجر به تعادل عرضه و تقاضا می شود.

معاون وزیر جهاد با اشاره به کاهش قیمت جوجه یکروزه بیان کرد: افت قیمت در برخی موارد مناسب نیست چراکه این امر بدان معناست که تولیدکنندگان مرغ مادر با شکست مواجه می شوند و در آینده می تواند این صنعت نابود شود که این امر در حال بررسی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت عرضه روغن، مرغ، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی بیان کرد: واقعیت بازار این است که در خصوص روغن نباتی با چالش کمبود عرضه مواجه بودیم که امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده، عرضه افزایش یابد و در حوزه روغن به رغم کمبود عرضه، اما بدلیل درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و ورود بازرگانی دولتی در حوزه قیمت تغییرات چندانی نداشتیم، اما با افزایش تعلل در این حوزه و کمبود عرضه روغن در قفسه ها قیمت دچار نوساناتی می شود که برای جلوگیری از این موضوع تصمیماتی باید اتخاذ شود. هرچند انتشار برخی شایعات در فضای مجازی تاثیراتی در کالا می گذارد که با تصمیمات اخیر در جلسه امیدواریم به افزایش عرضه و فراوانی کالا در بازار روغن بینجامد.

معاون وزیر جهاد گفت: قیمت مرغ بدلیل افزایش سایر هزینه های تولید همچون انرژی و حمل و نقل بالارفته است، اما شبکه های عرضه در حال بررسی است تا این بازار رصد شود.

چه فایده هر فروشگاه رو یه تریلی هم بدید صاف میره تو انبارش بدون اینکه حتی ۱ دونشو بفروشه درست مثل الان
