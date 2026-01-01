رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده، بازار گوشت قرمز و دام زنده تعریفی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به آنکه دولت به تعهدات خود در خصوص تامین نهاده دامی عمل نکرده است، امکان عرضه شیرخام به نرخ مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان وجود ندارد.

به گفته وی، اکنون نهاده دامی در سامانه بازارگاه وجود ندارد و تنها دولت، تولیدکننده را وادار به اجرای قیمت دستوری می کند. این درحالی است که دامدار سویا را ۴ برابر نرخ مصوب خریداری می کند و پافشاری بر قیمت دستوری به معنای نابودی تولید است.

مقدسی ادامه داد: اگر پشتیبانی امور دام یک کیلو از نهاده مورد نیاز دامداران کمتر عرضه کند، امکان عرضه با نرخ مصوب وجود ندارد. در شرایط کنونی حتی یک کیلو بار برای فروش در بازارگاه وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه امکان برآورد قیمت تمام شده تولید بدلیل بی ثباتی بازار نهاده وجود ندارد، افزود: اگر قرار است دامدار تمامی نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری کند، قیمت تمام شده هرکیلو شیرخام ۵۴ تا ۵۵ هزارتومان است، هرچند در شرایط فعلی نهاده در بازار آزاد وجود ندارد.

وی درباره تاثیر بیماری تب برفکی بر تولید شیرخام تصریح کرد: شیوع بیماری تب برفکی روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تن میزان تولید را کاهش داد.

مقدسی با بیان اینکه بازار گوشت قرمز و دام زنده تعریفی ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده هرکیلو دام ۴۱۰ هزارتومان است، درحالیکه گوساله نره پایه کشتار ۳۶۰ هزارتومان خریداری می‌کنند. با استمرار این روند دامدار چاره ای جز کشتار دام ندارد.

