رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به قیمت تمام شده محصول برای کارخانجات، قاچاق شیرخشک توجیه اقتصادی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: علی رغم اعلام قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید هرکیلو شیرخام، اما تاکنون دامداران کمتر از ۳۶ تا ۳۷ هزارتومان تحویل نمی دهند.

به گفته وی، دامداران بدلیل عدم تامین ۱۰۰ درصدی نهاده ها با نرخ مصوب حاضر به تمکین عرضه شیرخام با نرخ مصوب نیستند.

سلیمی از کاهش صادرات شیرخشک صنعتی خبر داد و گفت: بنابر آمار در آبان صادرات شیرخشک نسبت به مهرماه ۳ هزارتن کاهش داشته است که پیش بینی می شود این روند با توجه به پایه صادراتی شیرخشک و افزایش قیمت شیرخام استمرار یابد به طوریکه طی ۲ تا ۳ ماه آینده به صفر می رسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد، افزود: با توجه به قیمت تمام شده کارخانجات، قاچاق شیرخشک توجیه اقتصادی ندارد و به عبارت دیگر کمبود شیرخشک ناشی از عوامل دیگر را می خواهند به گردن قاچاق شیرخشک بیندازند، درحالیکه به علت بیماری تب برفکی، تولید شیرخام کاهش یافته است.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک ماهانه تا پایان سال به ۱۰ هزارتن برسد که ۸۰ درصد شیرخشک آن در بازار داخل مصرف و مابقی صادر می شود.