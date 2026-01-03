رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به قیمت تمام شده محصول برای کارخانجات، قاچاق شیرخشک توجیه اقتصادی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: علی رغم اعلام قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید هرکیلو شیرخام، اما تاکنون دامداران کمتر از ۳۶ تا ۳۷ هزارتومان تحویل نمی دهند.

به گفته وی، دامداران بدلیل عدم تامین ۱۰۰ درصدی نهاده ها با نرخ مصوب حاضر به تمکین عرضه شیرخام با نرخ مصوب نیستند.

سلیمی از کاهش صادرات شیرخشک صنعتی خبر داد و گفت: بنابر آمار در آبان صادرات شیرخشک نسبت به مهرماه ۳ هزارتن کاهش داشته است که پیش بینی می شود این روند با توجه به پایه صادراتی شیرخشک و افزایش قیمت شیرخام استمرار یابد به طوریکه طی ۲ تا ۳ ماه آینده به صفر می رسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد، افزود: با توجه به قیمت تمام شده کارخانجات، قاچاق شیرخشک توجیه اقتصادی ندارد و به عبارت دیگر کمبود شیرخشک ناشی از عوامل دیگر را می خواهند به گردن قاچاق شیرخشک بیندازند، درحالیکه به علت بیماری تب برفکی، تولید شیرخام کاهش یافته است.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک ماهانه تا پایان سال به ۱۰ هزارتن برسد که ۸۰ درصد شیرخشک آن در بازار داخل مصرف و مابقی صادر می شود.

برچسب ها: تولید شیرخشک ، قاچاق شیرخشک ، قیمت شیرخام
خبرهای مرتبط
گرانی شیرخام ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد
شیوع تب برفکی تولید شیر و گوشت را ۲۰ درصد کاهش داد
لبنیات ارزان به سفره مردم رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
آخرین اخبار
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
از اصلاح شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی
سهمیه خدمات پس از فروش خودرو‌ها فعال شد
استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری امری ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۳ دی ماه
مصرف گاز در کشور به ۶۲۱ میلیون متر مکعب رسید
ارزش تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال به بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسید
احتمال ورود حمله ملخ صحرایی در اواخر زمستان به کشور
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
آماده باش ۳هزار و ۱۵۰ نیروی راهدار در کشور
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری