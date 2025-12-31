طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علائدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه هئیت دولت با اشاره به طرح «۵۰۰ مدیر جوان» گفت: «مهلت ثبت‌نام این طرح که پیش‌تر اطلاع‌رسانی آن انجام شده بود، تا روز گذشته تعیین شده بود، اما با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده و همچنین اضافه شدن تعدادی از شهرها، مهلت ثبت‌نام تا روز سه‌شنبه هفته آینده، شانزدهم، تمدید شد.»

وی افزود: «این طرح شامل سه مرحله آزمون است و افرادی که در نهایت انتخاب می‌شوند، تحت آموزش و فرآیند تربیت مدیریتی قرار می‌گیرند تا به‌عنوان مدیران آینده از ظرفیت آن‌ها استفاده شود. در حال حاضر این طرح به‌منزله استخدام نیست.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در خصوص سامانه «فواد» اظهار کرد: «تا هفته گذشته امکان تماس از خارج از کشور صرفاً از طریق شماره‌های چندرقمی فراهم بود، اما از روز گذشته این امکان به‌صورت مستقیم نیز فراهم شده و هم‌وطنان خارج از کشور می‌توانند با شماره ۰۰۹۸۱۲۸ تماس برقرار کنند.»