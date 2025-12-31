باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در گزارش پایان سال خود اعلام کرد که طی سالی که گذشت، بیش از ۶۹ هزار اسرائیلی به دلیل جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه با ایران، سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند و این رژیم برای دومین سال متوالی با موازنه مهاجرت منفی مواجه شد.

با اعلام این آمار، کل جمعیت صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی به ۱۰.۱ میلیون نفر می‌رسد.

در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز، بیش از ۸۲ هزار اسرائیلی سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده بودند.

پیش از این، یک تجزیه و تحلیل جدید نشان داد که نرخ رشد جمعیت در رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی به حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از زمان تاسیس این رژیم جعلی به شمار می‌رود؛ این امر نشان‌دهنده ورود این رژیم به یک مرحله جمعیت شناسی متفاوت است.

این تحلیل که توسط مرکز «تائوب» انجام شده، نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۵۰ میلادی، سرعت رشد جمعیت در رژیم صهیونیستی به‌ندرت به کمتر از ۱.۵ درصد در سال رسیده بود، اما برآورد‌های امسال برای نخستین بار رشد زیر ۱ درصد را نشان می‌دهد.

منبع: تایمز اسرائیل