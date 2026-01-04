رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: بنابر آمار ماهانه ۶۰ تا ۶۵ هزارتن گوشت در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود ۴۵ تا ۵۰ هزارتن آن از تولید داخل تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در حال حاضر عرضه دام مناسب است، اما بازار مصرف کشش ندارد‌ و از طرف دیگر بدلیل افزایش هزینه های تولید، قیمت نوساناتی دارد.

به گفته وی، تولید با مشکلات تامین نهاده های دامی، تب برفکی، مشکلات حمل و جابه جایی و ممنوعیت جابه جایی روبروست و در شبکه توزیع با چالش مالیات بر ارزش افزوده روبروست که تمامی این عوامل قیمت نهایی در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

پوریان ادامه داد: با توجه به نوسان قیمت دام و گوشت قرمز، تقاضا برای خرید بدلیل کاهش قدرت خرید وجود ندارد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: گرچه زایش دام مناسب بوده است، اما در گذشته برای کسری نیاز کشور و تنظیم بازار گوشت وارد می شد که در شرایط فعلی بدلیل نوسان نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و مالیات بر ارزش افزوده واردات مقرون به صرفه نیست.

وی قیمت هرکیلو لاشه داخلی ۸۵۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت لاشه از ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزارتومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش یافته است.

به گفته پوریان، بنابر آمار ماهانه ۶۰ تا ۶۵ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز است که در حدود ۴۵ تا ۵۰ هزارتن از تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: امسال واردات بدلیل تغییر سیاست ها کاهش یافت و در نهایت کسری واردات منجر به نوسان و التهاباتی در بازار شد، درحالیکه نیاز است ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت قرمز از طریق واردات تامین شود.

برچسب ها: بازار گوشت ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
۹۰ درصد گوشت قرمز از داخل تامین می‌شود
واردات گوشت قرمز ۵۰ درصد کاهش یافت
۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان/ عرضه امروز
وضعیت شکننده منابع آب کشور با وجود بهبود نسبی بارش‌ها
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
آخرین اخبار
رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال آینده/۱۲۰ میلیون دلار سهم صادرات کفش ایرانی است
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
هیچ‌یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند
مصرف ماهانه ۶۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور
اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرواز تهران _ اهواز
سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد
۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است
تخصیص ۱۰ همت اعتبار به زنجیره پوشاک/ افزایش سهم مالیات بر درآمد به ۶۲ درصد
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
حجم نفت درجای آزادگان جنوبی به ۲۵.۳ میلیارد بشکه می‌رسد/ آزادگان در بزنگاه ژئوپلیتیکی
۵ معیار انتخاب دوره مهارتی برای ورود سریع‌تر به بازار کار
بهترین مرکز فروش دستگاه لیزر الکساندرایت در ایران کدام است؟
ذخایر فعلی نهاده‌های دامی بالاتر از نیاز ماهانه کشور است
کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال
پرواز ایران ایر تهران_ اهواز باطل نشده است
حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
وضعیت شکننده منابع آب کشور با وجود بهبود نسبی بارش‌ها
قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان/ عرضه امروز
با یک قدم تو برای یک قلم، درمان یک کودک محک متوقف نمی­‌شود
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
تفاوت کیف پول مردانه و زنانه در چیست؟
انقلاب در صنعت ساختمان؛ تلفیق هوش مصنوعی و هنر در طراحی معماری مدرن
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی