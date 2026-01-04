باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در حال حاضر عرضه دام مناسب است، اما بازار مصرف کشش ندارد‌ و از طرف دیگر بدلیل افزایش هزینه های تولید، قیمت نوساناتی دارد.

به گفته وی، تولید با مشکلات تامین نهاده های دامی، تب برفکی، مشکلات حمل و جابه جایی و ممنوعیت جابه جایی روبروست و در شبکه توزیع با چالش مالیات بر ارزش افزوده روبروست که تمامی این عوامل قیمت نهایی در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

پوریان ادامه داد: با توجه به نوسان قیمت دام و گوشت قرمز، تقاضا برای خرید بدلیل کاهش قدرت خرید وجود ندارد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: گرچه زایش دام مناسب بوده است، اما در گذشته برای کسری نیاز کشور و تنظیم بازار گوشت وارد می شد که در شرایط فعلی بدلیل نوسان نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و مالیات بر ارزش افزوده واردات مقرون به صرفه نیست.

وی قیمت هرکیلو لاشه داخلی ۸۵۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت لاشه از ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزارتومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش یافته است.

به گفته پوریان، بنابر آمار ماهانه ۶۰ تا ۶۵ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز است که در حدود ۴۵ تا ۵۰ هزارتن از تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: امسال واردات بدلیل تغییر سیاست ها کاهش یافت و در نهایت کسری واردات منجر به نوسان و التهاباتی در بازار شد، درحالیکه نیاز است ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت قرمز از طریق واردات تامین شود.