باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عمادالدین جعفری، کارشناس حوزه خودرو درمورد شرایط فعلی بازار خودرو گفت: سال‌هاست که کشور از انحصار خیلی کالا‌ها یک سری رانت را به بعضی از افراد واگذار کرده است. مثل انحصار لوازم خانگی، خودرو و...

نکته مهمی که وجود دارد این است که بخشی از ریشه‌ی گرانی‌های خودرو مربوط به قیمت ارز است و نمی‌توان انکار کرد که نرخ ارز و طلا در حال افزایش است و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت خودرو‌ها هم بالاتر برود. اما اگر واقع‌بین باشیم، قیمت خودرو‌های داخلی کارخانه و بازار فاصله عجیب و غریبی با یکدیگر پیدا کرده‌اند در حالی که در تابستان امسال تقریباً به صفر رسیده بود. یعنی خودرو در کارخانه و بازار اختلاف قیمتی ۵ میلیون و ۱۰ میلیون داشتند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: دولت فعلی جلوی واردات خودرو را با عناوین مختلف گرفته و ۷ ماه است که ثبت سفارش نشده و تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است و دلیل اصلی وضعیت فعلی، وزارتخانه و بانک مرکزی و دولت فعلی است.

جعفری گفت: در حال حاضر، به نوعی با تعرفه‌ها بازی می‌شود و فکر نمی‌کنم با این دولت بازار خودرو آرامش داشته باشد و به محض این که این بازار آرام می‌شود تمام تلاش صورت می‌گیرد تا به سمت ناآرامی برود و فکر می‌کنم تا پایان امسال، اتفاق عجیبی برای وضعیت خودرو نمی‌افتد.

این کارشناس خودرو افزود: حباب‌های وحشتناکی که در بازار خودرو وجود دارند بنده را به یاد ۳ سال پیش می‌اندازند که مثلاً خودروی فونیکس را در بازار دو برابر قیمت می‌فروختند و حباب بازار دو برابری بود و افزایش قیمت‌ها عجیب و غریب بودند ولی به یکباره حباب‌ها خالی شدند و سرمایه همه افرادی نابود شد که خودرو را با همان حباب‌ها خریده بودند و عملاً پول دو خودرو داده و یک خودرو خریداری کرده بودند. اما به یکباره قیمت این خودرو‌ها به حالت عادی برگشت و ضرر زیادی کردند و امکان دارد به دلایل مختلفی، به طور مجدد اتفاق این‌چنینی بیفتد و افراد باید مراقب این موضوع باشند.