یک کارشناس حوزه خودرو با اشاره به نقش دولت در ایجاد نابسامانی‌های اخیر بازار خودرو می‌گوید انحصار و محدودیت‌های وارداتی باعث شده‌اند که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و قیمت‌ها با وجود ثبات نسبی در تابستان، دوباره جهش پیدا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عمادالدین جعفری، کارشناس حوزه خودرو درمورد شرایط فعلی بازار خودرو گفت: سال‌هاست که کشور از انحصار خیلی کالا‌ها یک سری رانت را به بعضی از افراد واگذار کرده است. مثل انحصار لوازم خانگی، خودرو و...

نکته مهمی که وجود دارد این است که بخشی از ریشه‌ی گرانی‌های خودرو مربوط به قیمت ارز است و نمی‌توان انکار کرد که نرخ ارز و طلا در حال افزایش است و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت خودرو‌ها هم بالاتر برود. اما اگر واقع‌بین باشیم، قیمت خودرو‌های داخلی کارخانه و بازار فاصله عجیب و غریبی با یکدیگر پیدا کرده‌اند در حالی که در تابستان امسال تقریباً به صفر رسیده بود. یعنی خودرو در کارخانه و بازار اختلاف قیمتی ۵ میلیون و ۱۰ میلیون داشتند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: دولت فعلی جلوی واردات خودرو را با عناوین مختلف گرفته و ۷ ماه است که ثبت سفارش نشده و تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است و دلیل اصلی وضعیت فعلی، وزارتخانه و بانک مرکزی و دولت فعلی است. 

جعفری گفت: در حال حاضر، به نوعی با تعرفه‌ها بازی می‌شود و فکر نمی‌کنم با این دولت بازار خودرو آرامش داشته باشد و به محض این که این بازار آرام می‌شود تمام تلاش صورت می‌گیرد تا به سمت ناآرامی برود و فکر می‌کنم تا پایان امسال، اتفاق عجیبی برای وضعیت خودرو نمی‌افتد. 

این کارشناس خودرو افزود: حباب‌های وحشتناکی که در بازار خودرو وجود دارند بنده را به یاد ۳ سال پیش می‌اندازند که مثلاً خودروی فونیکس را در بازار دو برابر قیمت می‌فروختند و حباب بازار دو برابری بود و افزایش قیمت‌ها عجیب و غریب بودند ولی به یکباره حباب‌ها خالی شدند و سرمایه همه افرادی نابود شد که خودرو را با همان حباب‌ها خریده بودند و عملاً پول دو خودرو داده و یک خودرو خریداری کرده بودند. اما به یکباره قیمت این خودرو‌ها به حالت عادی برگشت و ضرر زیادی کردند و امکان دارد به دلایل مختلفی، به طور مجدد اتفاق این‌چنینی بیفتد و افراد باید مراقب این موضوع باشند.

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، گرانی خودرو
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ دی ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۱ دی ۱۴۰۴
چون از خودرو خارجی گمرک میگیریم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۱ دی ۱۴۰۴
چرااا داره؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
آخرین اخبار
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم