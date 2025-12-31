ضیائیان گفت: روز پنجشنبه بعد از کاهش دمای مخصوصی که در کشور رخ داد، در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود، اما در ساعات پایانی با نفوذ تدریجی زبانه های سامانه بارشی جدید مناطقی از آذربایجان غربی، افزایش ابر و بارش برف آغاز می شود.

وی افزود: فردا (پنجشنبه) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نیز در ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش برف پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: پنجشنبه بعد از کاهش دمای مخصوصی که در کشور رخ داد، در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت. 

وی ادامه داد: با ورود سامانه بارشی، شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق زاگرس مرکزی بارش برف، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد.

ضیائیان توضیح داد: همچنین با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در گیلان، مازندران و غرب گلستان، بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.

او بیان کرد: شنبه بارش در سواحل دریای خزر، شمال شرق و به‌طور پراکنده در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: یکشنبه با خروج سامانه بارشی از شرق کشور، در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: امشب در سیستان و بلوچستان وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک، در شمال غرب کشور در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز گاهی وزش باد شدید رخ می دهد.

او بیان کرد:پنجشنبه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و زنجان، جمعه علاوه بر این مناطق در غرب و مناطق مرکزی کشور، وزش باد شدید پیش بینی می شود.

او بیان کرد: چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنین دریای خزر مواج است.

