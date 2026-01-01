استاندار گیلان گفت: با توجه به ظرفیت های بالای علمی و موقعیت جغرافیایی گیلان ، این استان می تواند در توسعه اقتصاد دیجیتال موفق باشد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان در نشست شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: گیلان دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف است.



استاندار گیلان با بیان اینکه با توجه به استعداد‌های درخشان در این استان گفت: گیلان از لحاظ ضریب هوشی، جمعیتی و اوج ترافیک‌ها و.. رتبه‌های برتر کشوری را دارا است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های بالای علمی و موقعیت جغرافیایی این استان می‌تواند در توسعه اقتصاد دیجیتال موفق باشد.

حق شناس به مزیت‌های گیلان در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اشاره و اذعان داشت: راه اندازی پارک‌های فناوری اطلاعات در این استان می‌توان پایه گذاری شود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه گیلان ۸۰ هزار دانشجو دارد، گفت: راه اندازی پژوهشکده هوا فضا در گیلان یکی از مطالباتی گیلان است که انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های علمی در این استان اجرایی شود.



جبار کوچکی نژاد، رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست اظهار داشت: ارتباطات در توسعه زیر ساخت های کشور و دنیا مهم است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه گیلان در خدمات مخابراتی و ارتباطی رتبه دهم کشور را دارد و از این لحاظ از میانگین کشوری این استان بالاتر است، گفت: با توجه به اینکه گیلان در همه فصول شاهد ورود مسافر به استان است لذا خدمات دهی ارتباطی و فیبر نوری بیش از جمعیت موجود استان است.

وی به آموزش حوزه دیجیتال اشاره و اذعان داشت: در بخش آموزش و اقتصاد دیجیتال به گیلان نیز نگاه ویژه شود.

کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: با توجه به رشد علمی در حوزه‌های مختلف، راه اندازی یک پژوهشگاه هوا فضا و بهره مندی از خدمات فضای کشوری از اهم موضوعاتی است که انتظار می رود مورد توجه قرار گیرد.‌

رئیس مجمع نمایندگان گیلان افزود: ارتقا بحث اینترنت و ارتباطی از مطالبات مردم گیلان و به خصوص در مناطق روستایی است.

مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: توسعه ارتباطی در روستا‌ها ی گیلان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اگر به پوشش ارتباطی مخابراتی در روستا‌ها توجه نشود شاهد عقب ماندگی تحصیلی کودکان و نوجوانان خواهیم بود، افزود: به دلیل پراکندگی روستا‌ها در گیلان در این حوزه باید برای پوشش ارتباطی نظارت و مدیریت ویژه صورت گیرد.



در این نشست همچنین دیگر نمایندگان مجلس درخواست‌توسعه فیبرنوری و افزایش پوشش مخابراتی را از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار شدند.