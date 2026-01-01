باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در برنامه رادیواقتصاد اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در کشور اینکه قیمت ارز از بیثباتی نجات پیدا کند.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه اگر قرار بر این است که بازار کنترل شود و مردم هر روز کالاها را به یک قیمت خریداری نکنند باید قیمت ارز ثابت نگه داشته شود گفت:: از «عبدالناصر همتی» رئیس کل جدید بانک مرکزی خواسته شد در خصوص تثبیت نرخ ارز اقدامات لازم صورت گیرد و او قول دادند پس از مشورت با اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی و همینطور کار کارشناسی دقیق به این مهم جامه عمل بپوشانند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت کسبه در بازار ،محلات و غیره نیز خدمت بزرگی محسوب می شود که نمی توان آن را انکار کرد اظهار داشت: کاسب محل از هر نظر مورد اعتماد مردم و حوزه کاری خود است چرا که هم به مردم سرویس میدهد و و هم از مردم حمایت میکند.
وی ادامه داد: کاسب امین مردم است این امانت داری را در حوزه اصناف باید واحدهای صنفی،صاحبان واحدهای صنفی و کارکنان واحدهای صنفی به خوبی حفظ کنند چرا که سرمایه بزرگی برای اصناف است.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مردم باید به یکدیگر خدمت کنند و به هم نزدیکتر شوند.
وی افزود: آحاد جامعه باید در رفع مشکلات همدیگر، دستگیری و کمک از همدیگر بی تفاوت نباشند بلکه پیش قدم شوند تا موانع مشکلات برطرف شود.
نوده فراهانی اضافه کرد: ایرانیان از لحاظ نوع دوستی و میهن پرستی تفاوت زیادی باملت های دنیا دارند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه اصناف چگونه با مردم رفتار کنند و به حقوق مردم احترام بگذارند آموزشهای لازم به کارکنان واحدهای صنفی داده میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هر کسی امروز بخواهد پروانه کسب دریافت کند باید این دورههای آموزشی را پشت سر بگذارد.
وی افزود: درس مکاسب در این دورههای آموزشی تدریس میشود که برای فعالان اقتصادی و اصناف بسیار مهم و راهگشاست.
نوده فراهانی بیان داشت: در حال حاضر اصناف سراسر كشور باید قبل از دریافت جواز كسب در دورههای كوتاهمدت آموزش مكاسب شركت كنند.
وی تصریح کرد:خوشبختانه اصناف مختلف موجود در كشور اغلب متدین هستند و تلاش می كنند كسب و كار آنها از راه صحیح و درستی انجام شود.
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد:يكی از مباحث مهم و اصولی در اقتصاد مسئله اخلاق است و از نظر اسلام فعاليتهای اقتصادی بايد توأم با اخلاق و معنويت باشد.