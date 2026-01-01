سخنگوی شرکت گاز استان تهران از افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر نوایی، سخنگوی شرکت گاز استان تهران اعلام کرد: با کاهش شدید دمای هوا، مصرف گاز در تهران به بیش از ۱۱۱ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز رسیده که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاهش محسوس دمای هوا در روز‌های اخیر، شاهد جهش قابل‌توجهی در مصرف گاز استان تهران هستیم. مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در شبانه‌روز گذشته به رقم بی‌سابقه بیش از ۱۱۱ میلیون مترمکعب رسیده که نصابی جدید محسوب می‌شود.

نوایی ادامه داد: مدیریت مصرف گاز را از همین حالا به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم تأمین پایدار انرژی را برای تمام نقاط کشور، به‌ویژه مناطق سردسیر، تضمین کنیم.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران تاکید کرد: تنظیم دمای منازل و محل‌های کار روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، ساده‌ترین و مؤثرترین راه کاهش مصرف است.

منبع: شانا

برچسب ها: شرکت گاز استان تهران ، مصرف گاز
