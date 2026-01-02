حذف ارز ترجیحی یک تصمیم مهم و چالش‌برانگیز است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب دارد تا در صورت اجرای آن کمترین شوک بر معیشت و سفره مردم وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی در اقتصاد کلان کشور بحث پرداخت یا عدم پرداخت ارز ترجیحی بوده است موضوعی که همواره موافقان و مخالفان متعددی دارد و اما آن چیزی که اهمیت دارد معیشت و سفره مردم است.

به تازگی هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همتی سکاندار جدید این بانک وعده تک نرخی شدن ارز را داده و بیان کرده است: حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم؛ تا به حال چندین بار ارز ترجیحی دادیم و آخرش مجبور به احیا و شوک قیمتی شده‌ایم و مقدار زیادی ارز از دست دادیم مرغ، برنج، گوشت، روغن و ... ارز ترجیحی می‌گیرند، اما قیمت هایشان هر روز بالا می‌رود؛ به تدریج ارز ترجیحی را حذف و ارز را تک نرخی می‌کنیم.

دیگر دلار ۲۸ و ۷۰ هزار تومانی به کسی نمی‌دهیم

روز گذشته نیز رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی حذف دلار ۲۸ هزار و ۷۰ هزار تومانی را سیاست جدید و حتمی دولت دانست و افزود: همین نرخ دلار مهمترین زمینه رانت خواری را در کشور فراهم کرده و نمونه آن در تامین نهاده‌های دامی است آخرین زنجیره یعنی مصرف کننده ومردم باید از مزایای این دلار بهره‌مند شوند یارانه حذف نمی‌شود در این سیاست جدید مصمم به دادن حق به حقدار هستیم.

بحث داغ روز‌های اخیر موضوع حذف ارز ترجیحی که در همین راستا مسعود توکلی، کارشناس حوزه ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما در کشور، دو بحران اساسی است: یکی عدم عبرت‌گیری از تجربیات گذشته و دیگری بحران تصمیم‌گیری در کشور. این دو عامل باعث ایجاد خسارت و هدر رفت منابع و نارضایتی اقتصادی شده است.

او افزود: ارز ترجیحی و مشکلات آن از زمان هزار و ۲۲۶ تومان آقای بهمنی و دلار ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری و سپس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی آقای فرزین بوده است این مشکلات در دوره‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به وقوع پیوسته‌اند و دولت همواره بر حفظ قدرت خرید و معیشت مردم تأکید کرده است که متأسفانه هیچ‌گاه محقق نشده است. در طول این سال‌ها میلیارد‌ها دلار از ذخایر کشور هدر رفته است و این منابع به جیب عده‌ای رفته و مردم از این موضوع بی‌نصیب مانده‌اند.

توکلی به اقدامات اخیر دولت درباره بهبود وضعیت ارزی اشاره کرد و گفت: امروز عزم جدی در دولت برای اتخاذ تصمیمات سخت وجود دارد و امیدواری‌ها درباره ساز و کار بازار محوری رشد کرده است. اگر با چنین رویکردی پیش برویم، می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم. برخی کارشناسان نگران هستند که با حذف ارز چند نرخی با چالش جدیدی مواجه شویم و این ممکن است در کوتاه‌مدت انتظار تورمی را به همراه داشته باشد.

او در ادامه گفت: اما منابعی که در دست بانک مرکزی و دولت است این امکان را دارد که این مشکلات کوتاه‌مدت را مدیریت کند. با توجه به قیمت‌های فعلی بازار و مقایسه آنها با قیمت‌های جهانی، می‌توان گفت که تأثیری از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز بر قیمت کالا‌ها مشاهده نمی‌شود.

توکلی تأکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیماتی جدی در حوزه ارز گرفته شود تا مشکلات ساختاری کشور حل شوند. ما باید از چرخه‌های معیوب مدیریت اقتصادی عبور کنیم و نظام اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه اصلاح کنیم.

او در پایان با بیان اینکه این وضعیت نیاز به تصمیم‌گیری‌های قوی و استراتژیک دارد، خواستار همکاری‌های بیشتری بین ارکان دولت و نهاد‌های مختلف شد و گفت: امیدوارم دولت بتواند بابرداشت تصمیمات صحیح، در جهت حل بحران‌های اقتصادی کشور گام بردارد.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی: واقعا الان وقت این کار نیست 

در ادامه هم مجید شاکری کارشناس اقتصادی نوشت: در ۱۴۰۱ که ارز ۴۲۰۰ دفعتا حذف شد بطور نسبی کالای اساسی در ثبات بود و با رشد شدید سطح قیمت ماهانه و دو رشد دیگر در ماه‌های بعد بخاطر عدم تدبیر سرمایه در گردش مواجه شدیم الان که چند شوک مختلف در بازه کوتاه وارد شده از تب برفکی متمرکز بر دام مولد تا خالی فروشی واقعا وقت این کار نیست.

موضوع حذف ارز ترجیحی که در این روز‌ها در فضای مجازی هم داغ شده و در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد.

ارز

ارز

ارز ۳

ارز۴

ارز۵

 

ارز۶

ارز۹

در نهایت گفتنی است، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم مهم و چالش‌برانگیز است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب دارد تا در صورت اجرای آن کمترین شوک بر معیشت و سفره مردم وارد شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز ، ارز ترجیحی ، سفره مردم
خبرهای مرتبط
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
همتی:
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
جلو دزدی را بگیرید. چرا باید ایران از خارج گوشت و مرغ وارد ‌کند؟
برای بهبود و گسترش دامداری و کشاورزی کمک رسانی کنید. مگر کشور های دیگر ارز ترجیحی دارند؟
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
روغن شده بالای ۵۰۰ هزار تومن حقوق یک کارگر تو روز ۵۰۰ هزار تومن نیست بیا بریم تمام عالم بگردیم کجای دنیا یک نفر یک روز کار کنه نتونه یک روغن با پولش بخره ، آمریکا ساعتی ۹ ال ۱۲ دلار بهت میدن ساعتی گوشت کیلویی ۷ دلاره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
حذف کنید ارز ترجیحی تمومش کنید بره

مرگ یه بار شیون یه بار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
بجای نظارت به بازار و کنترل نرخ ارز چرا صورت مسأله را پاک میکنی آقای رییس‌جمهور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
دولت و بانک مرکزی و مجلس همه میدونن چاره کار چیه ،راحت بگم تنها راه نجات کشور اول حقوقها را حداقل برابر میانگین حقوق شهرهای امارات و قطر و عمان پرداخت کنن و نرخ سوخت و برق و کالا هم بر حسب همین خلیج فارس بشه دیگه نیازی هم به ارز چندنرخی نیست، دولت و افراد و شرکت‌های با نفوذ هر کدام بنوعی دنبال منافع خودشون هستن یکی ارز ارزون میخواد و اون یکی ارز و سکه را گرون بفروشه ولی به ملت حقوق قانونی پرداخت نکنن .بله جناب مسول هر کس هستی حقوق کارگر حداقل ساعتی ۱۰ دلار باید بشه دیگه نیاز هم نیست سوبسید برق و بنزین بدید و دلار ترجیحی و یارانه را هم حذف کنید فقط به اقشار نیازمند و بیکار پرداخت کنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سجادحامدفر
۰۸:۴۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
اصل بدیهی اقتصادی این هست که کلادرهردوچیزیکسان و عین هم که بااختلاف قیمت، یعنی دو نرخ بالا وپایین دربازارعرضه شود(فرقی هم نمیکنددلارباشدیاگازوئیل ویاهرکیسه 40کیلوییه ارد باشد)قطعا وبدون شک فساد وقاچاق ورانت اتفاق خواهد افتاد.هزارتا بازرس وهزینه اضافی هم صرف شود بی فایده هست اما مافیا که سالهاست خوش بحالشان شده بود زورشان رادست کم نبایدگرفت ،خیلی هاهستند که درامدباداورده از مسیرارزچندنرخی میخورند وبراحتی اجازه جراحی بزرگ اقتصدی رانخواهندداد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
با وجود ارز ترجیحی وحمایت دولت کالاهای اساسی مثل برنج چند برای شده وای به روزی که ارز ترجیحی هم حذف بشه اقتصاد الفاتحه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
باید سیاست‌های نظام عوض شود و رویکرد مردمی داشته باشد .
حذف ارز ترجیحی مشکلی را حل نمی کند حذف ارز ترجیحی با این دلیل که حکومت عرضه نظارت بر آن را ندارد دلیل مردودی است.
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
طیب نیایی که با شروع تحریم از مسئولیت فرار کرد همتی را پیشنهاد داده که چه کنن با هم زندگی مردم را خراب کنند ! آدم های ترسو و لرزان بدرد کشور نمی خورند صورت های مالی و حقوق و مزایای بیش از 2500 شرکت دولتی را شفاف کنید نترسید و شفافیت تنها راه است شرکتهای دولتی خصوصی شده را هم شفاف کنید
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۰۸:۱۴ ۱۲ دی ۱۴۰۴
شرکت هایی که به اسم خصوصی سازی غیردولتی کرده و سرمایه های مردم را گروگان گرفته اند شفاف کنید حقوق و مزایا و صورت های مالی مدیران این شرکت ها را شفاف کنید و برای حقوق ومزایا شرکت های دولتی و دولتی خصوصی شده قانون بگذارید با غیردولتی کردن شرکت های دولتی فکر نکنید دیگر هر کاری بخواهند می توانند بکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
شرکت هایی که به اسم خصوصی سازی غیردولتی کرده و سرمایه های مردم را گروگان گرفته اند شفاف کنید حقوق و مزایا و صورت های مالی مدیران این شرکت ها را شفاف کنید و برای حقوق ومزایا شرکت های دولتی و دولتی خصوصی شده قانون بگذارید با غیردولتی کردن شرکت های دولتی فکر نکنید دیگر هر کاری بخواهند می توانند بکنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
طیب نیایی که با شروع تحریم از مسئولیت فرار کرد همتی را پیشنهاد داده که چه کنن با هم زندگی مردم را خراب کنند ! آدم های ترسو و لرزان بدرد کشور نمی خورند صورت های مالی و حقوق و مزایای بیش از ۵۰۰۰ هزار شرکت دولتی را شفاف کنید نترسید و شفافیت تنها راه است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسترپلنوببین،گول نخور
۰۷:۲۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
امان از ارز ترجیحی برای جیب خواص،و انحصار صادرات و واردات
۰
۱
پاسخ دادن
همان همیشگی؛ حذف یا تداوم پرداخت ارز ترجیحی؟!
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟
نهاده موجود در بنادر بیش از نیاز کشور است
مصرف گاز به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شد+ عکس
آخرین اخبار
واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شد+ عکس
مصرف گاز به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟
نهاده موجود در بنادر بیش از نیاز کشور است
همان همیشگی؛ حذف یا تداوم پرداخت ارز ترجیحی؟!
ترافیک سنگین در بسیاری از نقاط شمالی کشور
کاهش دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور از ۱۲ دی
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور