باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی در اقتصاد کلان کشور بحث پرداخت یا عدم پرداخت ارز ترجیحی بوده است موضوعی که همواره موافقان و مخالفان متعددی دارد و اما آن چیزی که اهمیت دارد معیشت و سفره مردم است.

به تازگی هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همتی سکاندار جدید این بانک وعده تک نرخی شدن ارز را داده و بیان کرده است: حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم؛ تا به حال چندین بار ارز ترجیحی دادیم و آخرش مجبور به احیا و شوک قیمتی شده‌ایم و مقدار زیادی ارز از دست دادیم مرغ، برنج، گوشت، روغن و ... ارز ترجیحی می‌گیرند، اما قیمت هایشان هر روز بالا می‌رود؛ به تدریج ارز ترجیحی را حذف و ارز را تک نرخی می‌کنیم.

دیگر دلار ۲۸ و ۷۰ هزار تومانی به کسی نمی‌دهیم

روز گذشته نیز رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی حذف دلار ۲۸ هزار و ۷۰ هزار تومانی را سیاست جدید و حتمی دولت دانست و افزود: همین نرخ دلار مهمترین زمینه رانت خواری را در کشور فراهم کرده و نمونه آن در تامین نهاده‌های دامی است آخرین زنجیره یعنی مصرف کننده ومردم باید از مزایای این دلار بهره‌مند شوند یارانه حذف نمی‌شود در این سیاست جدید مصمم به دادن حق به حقدار هستیم.

بحث داغ روز‌های اخیر موضوع حذف ارز ترجیحی که در همین راستا مسعود توکلی، کارشناس حوزه ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما در کشور، دو بحران اساسی است: یکی عدم عبرت‌گیری از تجربیات گذشته و دیگری بحران تصمیم‌گیری در کشور. این دو عامل باعث ایجاد خسارت و هدر رفت منابع و نارضایتی اقتصادی شده است.

او افزود: ارز ترجیحی و مشکلات آن از زمان هزار و ۲۲۶ تومان آقای بهمنی و دلار ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری و سپس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی آقای فرزین بوده است این مشکلات در دوره‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به وقوع پیوسته‌اند و دولت همواره بر حفظ قدرت خرید و معیشت مردم تأکید کرده است که متأسفانه هیچ‌گاه محقق نشده است. در طول این سال‌ها میلیارد‌ها دلار از ذخایر کشور هدر رفته است و این منابع به جیب عده‌ای رفته و مردم از این موضوع بی‌نصیب مانده‌اند.

توکلی به اقدامات اخیر دولت درباره بهبود وضعیت ارزی اشاره کرد و گفت: امروز عزم جدی در دولت برای اتخاذ تصمیمات سخت وجود دارد و امیدواری‌ها درباره ساز و کار بازار محوری رشد کرده است. اگر با چنین رویکردی پیش برویم، می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم. برخی کارشناسان نگران هستند که با حذف ارز چند نرخی با چالش جدیدی مواجه شویم و این ممکن است در کوتاه‌مدت انتظار تورمی را به همراه داشته باشد.

او در ادامه گفت: اما منابعی که در دست بانک مرکزی و دولت است این امکان را دارد که این مشکلات کوتاه‌مدت را مدیریت کند. با توجه به قیمت‌های فعلی بازار و مقایسه آنها با قیمت‌های جهانی، می‌توان گفت که تأثیری از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز بر قیمت کالا‌ها مشاهده نمی‌شود.

توکلی تأکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیماتی جدی در حوزه ارز گرفته شود تا مشکلات ساختاری کشور حل شوند. ما باید از چرخه‌های معیوب مدیریت اقتصادی عبور کنیم و نظام اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه اصلاح کنیم.

او در پایان با بیان اینکه این وضعیت نیاز به تصمیم‌گیری‌های قوی و استراتژیک دارد، خواستار همکاری‌های بیشتری بین ارکان دولت و نهاد‌های مختلف شد و گفت: امیدوارم دولت بتواند بابرداشت تصمیمات صحیح، در جهت حل بحران‌های اقتصادی کشور گام بردارد.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی: واقعا الان وقت این کار نیست

در ادامه هم مجید شاکری کارشناس اقتصادی نوشت: در ۱۴۰۱ که ارز ۴۲۰۰ دفعتا حذف شد بطور نسبی کالای اساسی در ثبات بود و با رشد شدید سطح قیمت ماهانه و دو رشد دیگر در ماه‌های بعد بخاطر عدم تدبیر سرمایه در گردش مواجه شدیم الان که چند شوک مختلف در بازه کوتاه وارد شده از تب برفکی متمرکز بر دام مولد تا خالی فروشی واقعا وقت این کار نیست.

موضوع حذف ارز ترجیحی که در این روز‌ها در فضای مجازی هم داغ شده و در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد.

در نهایت گفتنی است، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم مهم و چالش‌برانگیز است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب دارد تا در صورت اجرای آن کمترین شوک بر معیشت و سفره مردم وارد شود.