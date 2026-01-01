ژاپن با عبور از خط قرمز‌های تاریخی، دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای را برای تضمین بازدارندگی در برابر تهدیدات جدید جهانی در دستور کار قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، بر تعهد خود به تقویت توانمندی‌های نظامی تاکید کرد و اظهار داشت که برای «تضمین بازدارندگی و قدرت پاسخگویی»، هیچ گزینه‌ای از جمله دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای را نادیده نمی‌گیرد.

تاکایچی در مصاحبه با روزنامه «یومیوری»، در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن با توجه به وخامت فزاینده امنیت بین‌المللی، استفاده از زیردریایی‌های هسته‌ای را بررسی می‌کند یا خیر، گفت: «توافق ائتلافی با حزب «نوآوری ژاپن» بر توسعه زیردریایی‌های مجهز به سیستم‌های رانش «نسل آینده» اشاره دارد».

هرچند وی مشخص نکرد که آیا این موضوع دقیقا شامل رانش هسته‌ای می‌شود یا خیر. او افزود: «ما هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کنیم، اما هدف از این گفت‌و‌گو‌ها رسیدن به یک نتیجه از پیش تعیین شده نیست، بلکه شناسایی راهکار‌های موثر برای ارتقای توان دفاعی ماست.»

تاکایچی با تاکید بر اینکه «تمام جهان در حال شتاب بخشیدن به آمادگی برای اشکال جدید جنگ هستند»، تصریح کرد که ژاپن «باید با قاطعیت تمامی تدابیر لازم را برای حفاظت از استقلال و امنیت شهروندان خود بررسی کند.»

وی خاطرنشان کرد که بازنگری فوری در سه سند استراتژیک (استراتژی امنیت ملی، استراتژی دفاع ملی و برنامه ساختار دفاعی)، تغییرات سریع ژئوپلیتیک را مدنظر قرار خواهد داد تا سیاست‌های دفاعی به‌روز شده و کشور توانایی مقابله با تهدیدات معاصر را داشته باشد.

در همین راستا، تاکایچی پیش از این در پارلمان اعلام کرده بود که دولت او مصمم است هزینه‌های نظامی را در سال مالی ۲۰۲۵ (که تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ ادامه دارد) به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برساند. او بعد‌ها پس از تصویب بودجه تکمیلی، تاکید کرد که ژاپن عملا به این هدف دست یافته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: زیردریایی اتمی ، ارتش ژاپن
خبرهای مرتبط
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
آخرین اخبار
مسکو: اوکراین «عمدا» غیرنظامیان در خرسون را هدف قرار داده است
سومالی‌لند میزبانی از آوارگان فلسطینی را رد کرد
تماس میان اوکراین و ترکیه درباره صلح
سیل افغانستان جان ۱۷ نفر را گرفت
سامورایی‌ها به دنبال زیردریایی اتمی!
ده‌ها کشته در آتش‌سوزی شب سال نو سوئیس
اتحاد ونزوئلا و کوبا در مواجهه با محاصره و ادعا‌های امپریالیستی
استقبال اوکراین و روسیه با ۳۷۳ پهپاد از سال نو
سوریه: داعش قصد داشت شب سال نو علیه کلیساها عملیات انتحاری انجام دهد
خودکشی یک نظامی اسرائیلی در لحظات آخر سال ۲۰۲۵
دفتر رسانه‌ای غزه: سال ۲۰۲۶ باید سالی برای «پایان رنج» و «بازسازی» غزه باشد
روسیه: مدارک تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین را به آمریکا تحویل می‌دهیم
حکومت‌نظامی برای نوجوانان فرانسه در شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات نیم‌میلیونی در استانبول برای حمایت از فلسطین+ تصاویر
زاخارووا: پول مالیات‌دهندگان غربی صرف کشتن غیرنظامیان می‌شود 
ادعای سیا: اوکراین اقامتگاه پوتین را هدف نگرفته است
آتش‌سوزی در کلیسای تاریخی آمستردام در شب سال نو 
اوکراین دو سامانه پاتریوت جدید از آلمان مستقر کرد
پست فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت 
تحت فشار آمریکا: رژیم صهیونیستی مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی می‌کند
زلزله ۵.۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشده
حمله پهپادی اوکراین در شب سال نو: ۲۴ کشته در خرسون و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی روسیه
داعش در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شمال شرق سوریه کشته است
چندین کشته در انفجار یک شهرک اسکی در سوئیس
از سربازان در «سرزمین بیگانه» تقدیر کرد و بر اتحاد با مسکو تأکید نمود
ترامپ اعلام کرد نیرو‌های گارد ملی را از سه شهر خارج می‌کند 
زلنسکی: توافق صلح ۹۰ درصد آماده است، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده سرنوشت اوکراین را تعیین می‌کند
معامله‌گری ترامپ؛ پایان چک سفید تل‌آویو
غزه در آستانه‌ی محو تدریجی: وقتی آمار، زبان نسل‌کشی خاموش می‌شود
آمریکا ۳ قایق مواد مخدر را در اقیانوس آرام منفجر کرد