باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، بر تعهد خود به تقویت توانمندیهای نظامی تاکید کرد و اظهار داشت که برای «تضمین بازدارندگی و قدرت پاسخگویی»، هیچ گزینهای از جمله دستیابی به زیردریاییهای هستهای را نادیده نمیگیرد.
تاکایچی در مصاحبه با روزنامه «یومیوری»، در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن با توجه به وخامت فزاینده امنیت بینالمللی، استفاده از زیردریاییهای هستهای را بررسی میکند یا خیر، گفت: «توافق ائتلافی با حزب «نوآوری ژاپن» بر توسعه زیردریاییهای مجهز به سیستمهای رانش «نسل آینده» اشاره دارد».
هرچند وی مشخص نکرد که آیا این موضوع دقیقا شامل رانش هستهای میشود یا خیر. او افزود: «ما هیچ گزینهای را رد نمیکنیم، اما هدف از این گفتوگوها رسیدن به یک نتیجه از پیش تعیین شده نیست، بلکه شناسایی راهکارهای موثر برای ارتقای توان دفاعی ماست.»
تاکایچی با تاکید بر اینکه «تمام جهان در حال شتاب بخشیدن به آمادگی برای اشکال جدید جنگ هستند»، تصریح کرد که ژاپن «باید با قاطعیت تمامی تدابیر لازم را برای حفاظت از استقلال و امنیت شهروندان خود بررسی کند.»
وی خاطرنشان کرد که بازنگری فوری در سه سند استراتژیک (استراتژی امنیت ملی، استراتژی دفاع ملی و برنامه ساختار دفاعی)، تغییرات سریع ژئوپلیتیک را مدنظر قرار خواهد داد تا سیاستهای دفاعی بهروز شده و کشور توانایی مقابله با تهدیدات معاصر را داشته باشد.
در همین راستا، تاکایچی پیش از این در پارلمان اعلام کرده بود که دولت او مصمم است هزینههای نظامی را در سال مالی ۲۰۲۵ (که تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ ادامه دارد) به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برساند. او بعدها پس از تصویب بودجه تکمیلی، تاکید کرد که ژاپن عملا به این هدف دست یافته است.
منبع: آر تی