باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب و بارش برف و باران همراه با وزش باد در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ارتفاعات شمال شرق خوزستان خبر داد.
وی افزود: با ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب، امشب پنجشنبه در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، بخشهایی از کرمانشاه، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ارتفاعات شمال شرق خوزستان بارش برف و باران همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد:فردا جمعه علاوه بر این مناطق، استانهای ایلام، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان و غرب این استان نیز تحت تأثیر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
ضیائیان توضیح داد:روز شنبه بارشها در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رخ خواهد داد و در بخشهایی از شمالغرب و غرب کشور نیز بارش پراکنده انتظار میرود.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی با اشاره به پدیده گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور گفت: امشب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق گزارش شده که پیشبینی میشود تا اواخر وقت به تدریج بهبود یابد.
او بیان کرد: امشب در شمالغرب و غرب و فردا (جمعه) در استانهای ساحلی خزر و دامنههای زاگرس شمالی وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد. همچنین امشب در بیشتر مناطق کشور افزایش دما پیشبینی میشود اما از فردا جمعه در شمالغرب و غرب و روز شنبه در شمال شرق، سواحل خزر، نواحی مرکزی و جنوبغرب کاهش دما رخ خواهد داد.
وی یادآور شد: این کاهش دما روز یکشنبه به شرق و جنوب شرق کشور نیز گسترش مییابد.
کارشناس هواشناسی گفت: طی روزهای جمعه تا یکشنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.