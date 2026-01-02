بازیگر مشهور آمریکایی به همراه مقام‌هایی از قاهره و واشنگتن، از گذرگاه رفح بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنجلینا جولی، بازیگر آمریکایی امروز از سمت مصری گذرگاه رفح بازدید کرد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، هدف او بررسی شرایط فلسطینیان مجروح و همچنین ارزیابی تلاش‌های بشردوستانه بوده است. 

گفته می‌شود این بازدید به همراه نماینده‌ای از وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین فرماندار شمال سینا و وزیر مهاجرت مصر انجام شده است.

این بازیگر آمریکایی پیش از این در رسانه‌های اجتماعی از مردم غزه حمایت کرده و گفته بود که رژیم صهیونیستی به صورت «سیستماتیک» مردم بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد.

شایان ذکر است که گذرگاه رفح تنها گذرگاه مرزی میان نوار غزه و مصر بوده و یکی از مسیر‌های مهم ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه محسوب می‌شود.

رسانه‌های صهیونیستی این هفته گزارش دادند که رژیم اشغالگر قدس در حال انجام مقدمات لازم برای بازگشایی گذرگاه رفح در دو جهت بین نوار غزه و مصر است. گفته شده که این اقدام پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو از سفر اخیر به آمریکا و تحت فشار‌های واشنگتن احتمالاً اجرایی خواهد شد.

 قرار بود گذرگاه رفح به عنوان بخشی از توافق آتش بس غزه اواخر مهرماه بازگشایی شود، اما رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس، تا کنون از انجام آن سر باز زده است.

منبع: رویا نیوز

برچسب ها: آنجلینا جولی ، گذرگاه رفح ، مصر و غزه
