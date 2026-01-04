با اعلام رئیس مرکز آمار ایران، مرحله آزمایشی سرشماری ۱۴۰۵ به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آغاز مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به صورت حضوری و باقی استانها به صورت ویدئو کنفرانسی و برخط انجام شد، یک گام برای اجرای مرحله نهایی این سرشماری محسوب میشود.
غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، از برگزاری جلسه هماهنگی و آغاز اجرای عملیات آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این سرشماری سال آینده به اجرا درمیآید و بر اساس روشهای نوین و در قالب یک فرآیند گامبهگام در حال آمادهسازی است.
به گفته گودرزی، جلسهای که امروز با حضور همکاران استان تهران برگزار شد، بخشی از برنامه آزمایشی سرشماری بود که بهصورت همزمان و اغلب به شکل مجازی در سراسر کشور برگزار شد، اما محور اصلی آن استان تهران بود.
وی ادامهداد: سایر استانها نیز بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده، اقدامات و مراجعات میدانی خود را آغاز خواهند کرد که جزئیات آن شامل زمان اجرا، نحوه مراجعه به خانوارها و مسائل فنی، متعاقب آن از سوی کارشناسان مرکز آمار ایران اطلاعرسانی میشود.
رئیس مرکز آمار ایران با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه و خبرنگاران، نقش آنان را در اطلاعرسانی و جلب مشارکت عمومی در سرشماری بسیار مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری رسانهها، اجرای این طرح ملی با کیفیت مطلوبی انجام شود.
گودرزی با اشاره به رویکرد علمی سرشماری پیشرو، خاطرنشانکرد: هر استان بخشی از طرح کلان سرشماری را بررسی و پیگیری میکند و استان تهران به دلیل ظرفیتهای علمی، این مأموریت را با محوریت دانشگاههای تهران و سایر دانشگاههای بزرگ کشور دنبال میکند. در همین راستا، هفته گذشته نیز جلسهای تخصصی با همین موضوع در استانداری تهران برگزار شد.
وی ابراز امیدواری کرد که پس از اجرای مرحله آزمایشی، نشستهای هماندیشی علمی با حضور صاحبنظران حوزههای جمعیتشناسی، آمار، اقتصاد و سایر حوزههای مرتبط برگزار شود و گفت: سرشماری نفوس و مسکن یک کار ملی و علمی است که تحقق موفق آن نیازمند مشارکت همه دستگاهها و همراهی مردم است.
رئیس مرکز آمار ایران درباره زمان اجرای عملیات آزمایشی، توضیح داد: این طرح بهصورت محدود و در نقاط مشخصی از کشور اجرا میشود و فراگیر نیست. بازه زمانی اجرای آن برای ماه بهمن پیشبینی شده است، اما با توجه به شرایط جوی و محدودیتهای دسترسی در برخی مناطق، زمانبندی نهایی بر اساس ملاحظات اجرایی و تصمیم همکاران استانی تنظیم خواهد شد.
اجرای مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در نقاط منتخب استان تهران
حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران نیز در همین مراسم از آغاز اجرای مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با روشهای نوین ثبتیـ مبنـا در استان تهران خبر داد و گفت: این طرح بهصورت رسمی افتتاح شده و اجرای آن تا چهارم بهمنماه ادامه خواهد داشت.
سپهری با بیان اینکه این سرشماری آغاز یک تحول اساسی نسبت به شیوههای سنتی گذشته در نظام آماری کشور است، افزود: روش جدید سرشماری موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، صرفهجویی در منابع، ارتقای دقت و کیفیت اطلاعات آماری، تقویت زیرساختهای آماری، توسعه دولت الکترونیک و یکپارچگی دادهها خواهد شد.
وی، هدف از اجرای آزمایشی این طرح را شناسایی و رفع چالشهای احتمالی، ارزیابی دقیق فرآیندها و آمادهسازی تیمهای اجرایی سرشماری عنوان کرد و گفت: بر همین اساس تصمیم گرفته شد این مرحله آزمایشی در سراسر کشور اجرا شود که استان تهران نیز به عنوان یکی از استانهای پایلوت در این طرح نقش مهمی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به مناطق اجرای این طرح در تهران تصریح کرد: در استان تهران سه منطقه شهری و یک شهرستان به عنوان محدودههای اجرای سرشماری آزمایشی انتخاب شدهاند. این مناطق شامل منطقه ۱۳، منطقه ۹ و شهرستان پیشوا است.
به گفته وی، در منطقه یک، محدوده ولنجک، در منطقه سه محدوده خیابانهای میرزای شیرازی و ملاصدرا، در منطقه ۹ محدوده استاد معین و در شهرستان پیشوا محدوده میدان امام خمینی (ره) به همراه هفت روستا تحت پوشش این طرح قرار دارند.
سپهری با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، بهویژه شهرداریها، دهیاریها و اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: همراهی رسانهها در اطلاعرسانی عمومی نقش مهمی در موفقیت این طرح دارد. از شهروندان عزیز تهرانی نیز درخواست میکنیم با آمارگیرانی که با کارت شناسایی معتبر مرکز آمار ایران مراجعه میکنند، همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات دقیق و صحیح ارائه دهند؛ چرا که این دادهها تأثیر بسزایی در نظام برنامهریزی کشور خواهد داشت.
وی در پاسخ به نگرانیهای مطرحشده درباره مسائل ایمنی و امنیتی شهروندان، اظهار داشت: همه اطلاعات جمعآوریشده محرمانه است و فقط در اختیار مرکز آمار ایران قرار میگیرد و به هیچ دستگاه اجرایی دیگری از جمله نهادهای مالیاتی یا سایر سازمانها ارائه نخواهد شد. دادههای خام صرفاً برای تحلیلهای آماری مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران همچنین با هشدار نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی افراد سودجو، گفت: آمارگیران رسمی دارای کارت شناسایی معتبر با آرم و مشخصات مرکز آمار ایران هستند و شهروندان فقط با این افراد همکاری کنند. این تمهیدات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در نظر گرفته شده است.
سپهری ابراز امیدواری کرد اجرای موفق این مرحله آزمایشی، زمینهساز برگزاری دقیق و کارآمد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در سطح ملی باشد.
منبع: ایرنا