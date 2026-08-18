باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: واردات قبض انباری در دست اقدام است که وزارت جهاد راهکار آن را پیدا کند و هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

به گفته وی، در حال حاضر برزیل ۷۰ تا ۸۰ هزار تن گوشت قرمز به اتحادیه اروپا و همچنین ۱۷۰ تا ۱۸۰ کشور دیگر صادرات دارد.

عامریان ادامه داد: گوشت برزیل و استرالیا از لحاظ کیفیت و بهداشتی مرغوب است و سازمان دامپزشکی در صورت بروز مشکل در کیفیت، از واردات گوشت جلوگیری می کند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده های خام دامی با بیان اینکه واردات گوشت گوساله از پاکستان، برزیل و گوشت بوفالو از هند وارد کشدر می شود، افزود: طی یک تا ۲ ماه آتی، گوشت منجمد گوسفندی از مغولستان وارد کشور می شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط اقتصادی خانوار و سرانه مصرف گوشت، واردات کاهش یافته به طوریکه در پنج ماه اخیر ۱۲ تا ۱۴ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده است که برای همین میزان تقاضا وجود ندارد و در صورت استمرار روند فعلی مصرف، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم و در این صورت تولید ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تنی گوشت در کشور جوابگوست.

عامریان سرانه مصرف گوشت قرمز تا ۲ سال قبل را ۱۲ کیلو اعلام کرد و افزود: در حال حاضر سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵ تا ۶ کیلو رسیده است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: بنابر آمار تا دی ماه سال قبل ارز ارزانتری به واردات تخصیص می یافت که براین اساس قیمت هر کیلو گوشت وارداتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان توزیع می شد و با تک نرخی شدن ارز، قیمت‌ نهاده های دامی با نوساناتی روبرو شد که همین امر منجر به افزایش قیمت تمام شده دام شد.

وی گفت: در حال حاضر هر کیلو گوشت گوساله بدون استخوان یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان توزیع می شود که خانوارها بدلیل شرایط اقتصادی، ابتدا گوشت را از سبد مصرفی کاهش می دهند یا اقدام به حذف آن می کنند که امیدواریم تدابیر جدی در این خصوص اتخاذ شود.