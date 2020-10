چگونه استوری دیگران را استوری کنیم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،اینستاگرام همواره در بازنشر محتوا‌ها بسیار سختگیرانه عمل کرده است. اگر چه این شبکه اجتماعی مدت هاست قابلیت Regram را آزمایش می‌کند، اما زمینه بازنشر محتوا‌های دیگر کاربران هنوز از دیگر اپلیکیشن‌های مشابه مانند توییتر و فیسبوک عقب است. اما در این اپلیکیشن یک ویژگی خاص وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد استوری‌های کسانی که دنبال می‌کنید را بازنشر یا بازاستوری کنید و دوستانتان نیز می‌توانند استوری‌های شما را با استفاده از همین قابلیت بازنشر کنند. اما برای این کار دو شرط لازم است: یکی اینکه استوری دوست یا کسی که توسط شما دنبال شده باید عمومی باشد که با توجه به تنظیمات پیش فرض اینستاگرام کار دشواری نیست.

دوم اینکه باید در خود استوری دوستتان نیز تگ شده باشید. حتی اگر شما و دوستانتان یکدیگر را دنبال کنید نیز نخواهید توانست استوری‌های یکدیگر را استوری کنید مگر این که دو شرط گفته شده در بالا محقق شود. جدای از این دو شرط، هنوز هم یک قابلیت جذاب برای استوری کردن استوری دیگران در اینستاگرام وجود دارد. برای این کار لازم است در ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام خود را به بروز کنید. این قابلیت برای اولین بار در نسخه ۴۸ اپلیکیشن و در ۷ ژوئن ۲۰۱۸ فعال شد و به همین دلیل به احتمال فراوان نسخه دارای این قابلیت از پیش روی دستگاه شما موجود است.

اگر می‌خواهید دوستانتان بتوانند استوری‌های شما را در استوری‌های خودشان منتشر کنند باید ابتدا آن‌ها را تگ کنید. به همین ترتیب، اگر می‌خواهید استوری‌های دوستانتان را در استوری‌های خود منتشر کنید باید ابتدا از دوستانتان بخواهید شما را تگ کنند. در هر استوری می‌توان تا ۱۰ فالوور متفاوت را تگ کرد. برای تگ کردن یک نفر در استوری، مانند همیشه یک عکس یا ویدیو ضبط کرده و سپس روی صفحه ضربه بزنید، سپس با تایپ @ و به دنبال آن نام کاربری شخصی که می‌خواهید تگ شود، آن‌ها را منشن کنید. به جای ضربه زدن روی صفحه نمایش دستگاه در هر نقطه ای، می‌توانید روی آیکون Aa نیز کلیک کنید تا ویراستار متن باز شود.

جدای استفاده از ابزار متنی، می‌توانید روی آیکون استیکری کلیک کرده و استیکر @MENTION را برای تگ کردن دوستانتان در استوری خود انتخاب کنید. نتیجه هر دو مسیر یکی است، اما با تفاوت‌های ظاهری. یک @mention ساده با متن به شما اجازه می‌دهد فونت و سایز را انتخاب کرده، یک یا چند پیش زمینه یا متن اضافه کرده و حتی رنگ فونت را نیز تنظیم کنید. در صورت استفاده از استیکر @mention سه سبک بصری خاص خواهید داشت که می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. هر دو روش به شما اجازه می‌دهند که تصویر را کوچک یا بزرگ کرده، بچرخانید و یا تگ‌ها را به هر سمتی که در صفحه خواستید ببرید.

اگر می‌خواهید استوری شخص دیگری را استوری کنید، باید از قبل در یکی از استوری‌های او تگ شده باشید. به محض اینکه کسی در استوری خود شما را تگ کرد، اینستاگرام به شکل اتوماتیک و سریع با یک نوتیفیکیشن به شما اخطار می‌دهد. روی این نوتیفیکیشن کلیک کرده و سپس از طریق آیکون هواپیمای کاغذی به بخش دایرکت بروید. در ادامه روی پیام مستقیم با کسی که شما را تگ کرده ضربه بزنید. در داخل پیامی که دریافت کرده اید گزینه‌ای با عنوان Add This to Your Story وجود خواهد داشت که با ضربه زدن روی آن، استوری دوستتان با یک حاشیه در برابر چشمتان ظاهر خواهد شد.

سپس می‌توانید سایز آن را تغییر دهید، متن، استیکر یا هر چیز دیگری به آن اضافه کنید اگر چه نمی‌توانید محتوای اصلی را دستکاری کنید. وقتی ویرایشتان به پایان رسید، آن را به استوری خودتان بفرستید که ۲۴ ساعت در آنجا خواهد ماند. وقتی دنبال کنندگانتان استوری شما را می‌خوانند، اسم صاحب اصلی استوری را در قسمت بالا خواهند دید. آن‌ها نیز می‌توانند با نگه داشتن انگشت روی استوری به صفحه دارای قابلیت تگ کردن دوست شما بروند.

در حالی که استوری‌ها تنها ۲۴ ساعت باقی بوده و سپس حذف می‌شوند، شما و دیگر کاربران می‌توانید به عنوان هایلایت‌های پروفایل آن‌ها را منتشر کنید. انجام این کار بدین معنی است که تا زمانی که به صورت دستی آن را بر ندارید در پروفایل شما باقی خواهد ماند. از این رو اگر پستی که استوری دیگران را در آن پست کرده اید هایلایت کنید، این بدان معناست که خودتان باید بعداً آن را بردارید.

منبع: روزیاتو

