رئیس سازمان چای کشور از تولید بیش از ۲۰ هزار تن چای خشک در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و گفت: فصل بهره‌برداری چای در مناطق شمالی تا پایان مهرماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب‌الله جهانساز در برنامه رادیو اقتصاد گفت: هم‌اکنون دو سوم چای خشک تولیدی کشور با نام و نشان تجاری مشخص و بسته‌بندی مناسب در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد و بخش با کیفیت آن نیز سالانه برای صادرات آماده می‌شود.

به گفته وی، از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۹ هزار و ۵۷۴ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که با فرآوری آن بیش از ۲۰ هزار تن چای خشک تولید و به بازار عرضه شده است.

جهانساز ادامه داد: تاکنون کارخانجات چای‌سازی بیش از ۸۲ درصد و دولت ۷۰ درصد بهای برگ سبز چای را پرداخت کرده‌اند؛ بطور میانگین ۷۸ درصد مطالبات چایکاران در دو استان گیلان و مازندران تسویه شده است.

اشتغال و اهمیت صنعت چای

جهانساز با اشاره به اهمیت صنعت چای بیان کرد: بیش از ۵۳ هزار خانوار در کشور به امر پرورش چای مشغول هستند و ۱۷۸ کارخانه در زمینه فرآوری و تولید چای فعالیت می‌کنند.

وی افزود: صنعت چای ایران نه تنها از نظر رونق تولید، اشتغال و ارزآوری اهمیت دارد، بلکه در گردشگری و دیگر زمینه‌ها نیز نقش‌آفرین است.

کیفیت و حمایت از چای ایرانی

رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از صنعت چای، گفت: چای ایرانی از نظر عطر، طعم، کیفیت و سلامت زبانزد عام و خاص در ایران و جهان است و این صنعت در مناطق شمالی کشور دارای اهمیت ویژه اقتصادی است.

برچسب ها: تولید چای ، مطالبات چایکاران ، چای خشک
خبرهای مرتبط
۱۹ هزارتن چای خشک تولید شد
خرید تضمینی برگ سبز چای از ۸۷ هزارتن فراتر رفت
قیمت هرکیلو چای ممتاز ۶۰۰ هزارتومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
کاهش تخلفات در حوزه تسهیلات از طریق اتصال بانک‌ها سامانه املاک و اسکان
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه
سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد
آخرین اخبار
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
لزوم اجرای استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی
لزوم همسویی تولید با ذائقه نسل جدید
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
آغاز برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
پیشرفت ۱۵ تا ۵۳ درصدی اجرای نهضت ملی مسکن
فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد
۱۲ هزار و ۷۰۰ موتور سوار درخواست اسقاط موتور سیکلت داده‌اند
رشد ۳۵ درصدی تجارت بین ایران و روسیه
سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه