باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیبالله جهانساز در برنامه رادیو اقتصاد گفت: هماکنون دو سوم چای خشک تولیدی کشور با نام و نشان تجاری مشخص و بستهبندی مناسب در بازارهای داخلی به فروش میرسد و بخش با کیفیت آن نیز سالانه برای صادرات آماده میشود.
به گفته وی، از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۹ هزار و ۵۷۴ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که با فرآوری آن بیش از ۲۰ هزار تن چای خشک تولید و به بازار عرضه شده است.
جهانساز ادامه داد: تاکنون کارخانجات چایسازی بیش از ۸۲ درصد و دولت ۷۰ درصد بهای برگ سبز چای را پرداخت کردهاند؛ بطور میانگین ۷۸ درصد مطالبات چایکاران در دو استان گیلان و مازندران تسویه شده است.
اشتغال و اهمیت صنعت چای
جهانساز با اشاره به اهمیت صنعت چای بیان کرد: بیش از ۵۳ هزار خانوار در کشور به امر پرورش چای مشغول هستند و ۱۷۸ کارخانه در زمینه فرآوری و تولید چای فعالیت میکنند.
وی افزود: صنعت چای ایران نه تنها از نظر رونق تولید، اشتغال و ارزآوری اهمیت دارد، بلکه در گردشگری و دیگر زمینهها نیز نقشآفرین است.
کیفیت و حمایت از چای ایرانی
رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر لزوم حمایت همهجانبه از صنعت چای، گفت: چای ایرانی از نظر عطر، طعم، کیفیت و سلامت زبانزد عام و خاص در ایران و جهان است و این صنعت در مناطق شمالی کشور دارای اهمیت ویژه اقتصادی است.