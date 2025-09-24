باشگاه خبرنگاران جوان - در ۱۲ اکتبر ۱۹۶۰، «نیکیتا خروشچف» رهبر اتحاد جماهیر شوروی، بنا بر گزارشها، هنگام سخنرانی نماینده فیلیپین، کفش خود را بر روی میز کوبید.
رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدهاند تا در نشست هشتادم مجمع عمومی شرکت کنند. آنان در کنار یکدیگر، به دنبال یافتن راهحلهای مشترک برای برخی از بزرگترین چالشهایی هستند که امروز پیش روی بشریت قرار دارد.
در آستانه این لحظهی حساس، نگاهی میاندازیم به برخی از رویدادهای مهم در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل.
۱۹۵۲ – چکش ایسلندی
در سال ۱۹۵۲، کشور ایسلند چکشی را به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل اهدا کرد؛ ابزاری که برای گشایش و اختتام جلسات، تصویب دستور کار و رأیگیری درباره قطعنامهها مورد استفاده قرار میگرفت.
در سال ۱۹۶۰، «فردریک بولاند»، دیپلمات ایرلندی، هنگام تلاش برای آرام کردن «نیکیتا خروشچف» رهبر اتحاد جماهیر شوروی در یک کنفرانس، این چکش را به طور اتفاقی شکست. پس از این حادثه، سازمان ملل از ایسلند درخواست کرد نمونهای مشابه از آن تهیه کند. اما در سال ۲۰۰۵، این نسخه مفقود شد و نسخه دیگری ساخته شد که اندکی با اصل آن تفاوت دارد.
۱۹۶۰ – سخنرانی تاریخی فیدل کاسترو در سازمان ملل
در نشست علنی مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰، فیدل کاسترو، رهبر کوبا، بیش از چهار ساعت سخنرانی کرد. او در این نطق طولانی، ایالات متحده را به طور جدی مورد انتقاد قرار داد و بهویژه آنچه را «خصومت» با هیئت کوبایی در نیویورک مینامید، در دوران بحران روابط آمریکا و کوبا در سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰، برجسته ساخت.
شایان ذکر است که در ژانویه ۱۹۵۷، رئیس هیئت نمایندگی هند در سازمان ملل، وی. کی. کریشنا منون، طی سه روز سخنرانیای بیش از هشت ساعت ایراد کرد؛ اما این سخنرانی در شورای امنیت انجام شد، نه در مجمع عمومی.
۱۹۶۰ – حادثه جنجالی کفش
در ۱۲ اکتبر ۱۹۶۰، «نیکیتا خروشچف» رهبر اتحاد جماهیر شوروی، بنا بر گزارشها، هنگام سخنرانی نماینده فیلیپین، کفش خود را بر روی میز کوبید. اگرچه بسیاری از شاهدان این رویداد را گزارش کردهاند، هیچ اشارهای به آن در صورتجلسه رسمی نشست وجود ندارد. با این حال، خروشچف در خاطراتش که در سال درگذشتش منتشر شد، این حرکت را به خود نسبت داد؛ حرکتی که در هیچیک از فیلمهای ضبطشده آن روز دیده نمیشود.
۱۹۶۵ – نخستین (و تنها) کشوری که سازمان ملل را ترک کرد
در سال ۱۹۶۵ اندونزی، در پی اختلاف با مالزی، از سازمان ملل خارج شد و به تنها کشوری بدل گردید که تاکنون چنین اقدامی انجام داده است. با این حال، پس از تغییر در رهبری و وقوع یک کودتای نظامی، اندونزی یک سال بعد تصمیم خود را پس گرفت و تمایلش را برای ازسرگیری همکاری کامل با سازمان ملل ابراز کرد.
۲۰۰۵ – هالیوود در سازمان ملل
سینمای آمریکا که پیشتر اجازه فیلمبرداری در داخل سازمان ملل را نداشت، در اوایل دهه ۲۰۰۰ توانست از مقر این سازمان به عنوان لوکیشن استفاده کند. فیلم «مترجم» ساخته سیدنی پولاک که در سال ۲۰۰۵ اکران شد، بخشی از صحنههایش را در داخل همین ساختمان فیلمبرداری کرد. این تصمیم پس از مطالعه دقیق متن فیلمنامه و اطمینان از آن اتخاذ شد که سازمان ملل تنها به عنوان پسزمینه بصری به کار نرفته، بلکه مکان داستان نقشی بنیادین در روایت دارد و وفادار به ارزشهای مورد حمایت این سازمان است.
۲۰۱۸ – حضور یک نوزاد سهماهه در مجمع عمومی
در سال ۲۰۱۸، «جاسیندا آردرن»، نخستوزیر وقت نیوزیلند، با آوردن نوزاد سهماههاش به یکی از نشستهای رسمی سازمان ملل، توجهها را به خود جلب کرد. این نوزاد حتی نشان کوچکی با عنوان «نخستین کودک نیوزیلند» بر سینه داشت. حضور او بحثهایی را پیرامون برابری جنسیتی در عرصه سیاست برانگیخت. آردرن که در آن زمان به فرزندش شیر میداد، توضیح داد دلیل آوردن نوزاد همین نیاز طبیعی بوده است؛ با این حال، هنگام ایراد سخنرانی، کودک را به همسرش سپرد.
۲۰۲۰ – نخستین مناظره عمومی مجازی
برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل، رهبران جهان در سال ۲۰۲۰ به دلیل همهگیری کووید-۱۹ نتوانستند به طور حضوری در مجمع عمومی سالانه گرد هم آیند. از همین رو، هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به شکل کاملا مجازی برگزار شد. در این نشست، رهبران جهان به بررسی موضوعاتی همچون همهگیری، تغییرات اقلیمی، برابری جنسیتی و اقدامات مقابله با بحران آبوهوا پرداختند.
۲۰۲۱ – حمله یک دایناسور به مجمع عمومی
در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، یک دایناسور به نام «فرانکی» در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، نطقی پرشور ایراد کرد. فرانکی هشدار ویژهای خطاب به تمامی کشورهایی داد که همچنان به تأمین مالی سوختهای فسیلی ادامه میدهند؛ سوختهایی که مسئول گرمایش زمین هستند. البته این دایناسور واقعی نبود، بلکه در قالب یک ویدئو توسط «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» (UNDP) ساخته شده بود.
منبع: خبرآنلاین