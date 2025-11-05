رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت:با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه ناشی از روند تخصیص ارز، تولید شیرخشک مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک‌نوزاد گفت: در حال حاضر ۲ کارخانه شیر خشک نوزاد از ۵ کارخانه به طور کامل تعطیل شده‌اند و یک کارخانه هم به جای ۳ شیفت عادی خود به دلیل کمبود مواد اولیه با یک شیفت فعالیت دارد.

به گفته وی، نیاز سالانه کارخانه های شیرخشک به ارز  ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است که اکنون ۱۵۰ میلیون دلار معوقات ارزی در حوزه تامین مواد اولیه شیر خشک نوزاد وجود دارد.

تحویل زاده ادامه داد: بنابر آمار تولید در ۶ ماه نخست سال نسبت به مشابه سال قبل حدود ۸ درصد رشد داشته، اما این افزایش تولید با استفاده از خرید اعتباری انجام شده است که در حال حاضر طرف خارجی با افزایش معوقات طرف ایرانی دیگر فروش اعتباری انجام نمی‌دهد. براین اساس تولیدکننده ایرانی مواد اولیه را سفارش داده و حتی طرف خارجی آن را تولید کرده که بدلیل عدم‌تسویه این مواد اولیه به ایران صادر نشده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد ادامه داد: بنابر آمار در مهرماه ۴.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد تولید شد که بی تردید با استمرار روند تاخیر تامین ارز، تولید آبان ماه از این رقم کمتر است.

وی گفت: پیشنهاد ما این است با توجه به کمبود ارز ترجیحی ارز نیمایی باید داده شود تا تولید روند کاهشی نداشته باشد و شیر خشک نوزاد در بازار دچار کمبود نشود. گفتنی است در حال حاضر نرخ هر قوطی شیر خشک کودک ۲۰۰ هزار تومان است که با تخصیص ارز نیمایی این مبلغ به بالای ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

برچسب ها: شیرخشک نوزاد ، قیمت شیرخشک
خبرهای مرتبط
ماجرای کمبود عرضه شیرخشک نوزاد در بازار چیست؟
علت کمبود توزیع شیرخشک نوزاد چیست؟
علت کمبود شیرخشک نوزاد در بازار چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
آخرین اخبار
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
نقشه راه دولت هوشمند» تدوین شد / صف‌های طولانی استخدام کاهش می‌یابد
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد