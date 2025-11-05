رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت:با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه ناشی از روند تخصیص ارز، تولید شیرخشک مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک‌نوزاد گفت: در حال حاضر ۲ کارخانه شیر خشک نوزاد از ۵ کارخانه به طور کامل تعطیل شده‌اند و یک کارخانه هم به جای ۳ شیفت عادی خود به دلیل کمبود مواد اولیه با یک شیفت فعالیت دارد.

به گفته وی، نیاز سالانه کارخانه های شیرخشک به ارز ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است که اکنون ۱۵۰ میلیون دلار معوقات ارزی در حوزه تامین مواد اولیه شیر خشک نوزاد وجود دارد.

تحویل زاده ادامه داد: بنابر آمار تولید در ۶ ماه نخست سال نسبت به مشابه سال قبل حدود ۸ درصد رشد داشته، اما این افزایش تولید با استفاده از خرید اعتباری انجام شده است که در حال حاضر طرف خارجی با افزایش معوقات طرف ایرانی دیگر فروش اعتباری انجام نمی‌دهد. براین اساس تولیدکننده ایرانی مواد اولیه را سفارش داده و حتی طرف خارجی آن را تولید کرده که بدلیل عدم‌تسویه این مواد اولیه به ایران صادر نشده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد ادامه داد: بنابر آمار در مهرماه ۴.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد تولید شد که بی تردید با استمرار روند تاخیر تامین ارز، تولید آبان ماه از این رقم کمتر است.

وی گفت: پیشنهاد ما این است با توجه به کمبود ارز ترجیحی ارز نیمایی باید داده شود تا تولید روند کاهشی نداشته باشد و شیر خشک نوزاد در بازار دچار کمبود نشود. گفتنی است در حال حاضر نرخ هر قوطی شیر خشک کودک ۲۰۰ هزار تومان است که با تخصیص ارز نیمایی این مبلغ به بالای ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.