باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیحالله واحدی، مشاور حقوقی سازمان نظامپزشکی کشور، به سوالاتی در مورد تبلیغات جراحی زیبایی جعلی و فتوشاپ در فضای مجازی پاسخ داد و با اشاره به قوانین موجود در این زمینه، از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون ممنوعیت تبلیغ کالاها و خدمات آسیبزا، بر لزوم افزایش نظارت و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کرد.
واحدی معتقد است که عدم آگاهی مردم و مرتکبین این جرایم، به همراه عدم نظارت و برخورد مؤثر، از عوامل اصلی ادامه این مشکل هستند.
وی به وجود سامانههای گزارشدهی مانند سامانه ۱۹۰ اشاره کرد که مردم میتوانند از طریق آن تبلیغات مشکوک را گزارش دهند. همچنین، سازمان نظامپزشکی سامانهای برای رصد و برخورد با تخلفات اعضای خود دارد.
مشاور حقوقی سازمان نظامپزشکی کشور با اذعان به کمبود نیروی انسانی کافی برای نظارت بر فضای مجازی، افزایش آن را دشوار دانست و به مردم توصیه کرد: برای تشخیص اعتبار تبلیغات، به برچسبهای سازمان غذا و دارو توجه کنند و از طریق سامانههای مربوطه، تخصص و اعتبار پزشکان را بررسی نمایند.
واحدی در ادامه مصاحبه با رادیو گفتوگو به چالشهای موجود در زمینه تبلیغات جراحی زیبایی اشاره کرد و گفت: ما با پدیدهای مواجه هستیم که درصد آن متفاوت است. عوامل متعددی مانند فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بیکاری در این زمینه دخیل هستند.
وی بر لزوم همکاری بینبخشی بین پلیس فتا، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سازمان نظامپزشکی برای رصد و برخورد با تبلیغات جعلی تأکید کرد.
واحدی در مورد مسئولیت پلتفرمهای اجتماعی در مقابله با تبلیغات غیرواقعی گفت: ما با کسانی مواجه هستیم که حتی مدرک پزشکی ندارند یا پزشک متخصص در این حوزه نیستند. این مسئله نشاندهنده کمبود نظارت است؛ لذا افزایش نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر کلینیکها و پزشکان ضرورت دارد.
وی بر لزوم آگاهیبخشی به مردم و افزایش نظارت بر فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ما باید راههای مبارزه با این پدیده را تقویت کنیم. سامانههای گزارشدهی مانند ۱۹۰ میتوانند در این زمینه مؤثر باشند.
واحدی در مصاحبه با رادیو گفتوگو، از مردم خواست تا در صورت مواجهه با تبلیغات مشکوک، آن را گزارش دهند و از طریق سامانههای مربوطه، تخصص و اعتبار پزشکان را بررسی نمایند.
منبع: مهر