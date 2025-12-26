باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: شیوع بیماری تب برفکی همزمان با بحث خشکسالی و کمبود نهاده های دامی رخ داد که این امر منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام شده شیرخام شد که در نهایت تولید دام های مبتلا کاهش چشمگیری داشت.

به گفته وی، براساس برآوردهای صورت گرفته در یک ماه گذشته قیمت تمام شده هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود که بعد از آن قیمت تمام شده بدلیل افزایش قیمت ذرت و کنجاله سویا بالاتر رفته است.

آزاد ادامه داد: در حال حاضر قیمت خرید هرکیلو شیرخام از دامدار را ۲۳ تا ۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براساس استاندارد اعلامی‌ ۳.۲ درصد چربی، قیمت خرید شیرخام در استان های مختلف ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه استمرار روند تاخیر در توزیع نهاده های دامی منجر به حذف دام های مولد خواهد شد، افزود: در حال حاضر دامداران با کمبود نهاده روبرو هستند به طوریکه کنجاله سویا موجود نیست. براساس مصوبه تنظیم بازار قرار بود توسط تشکل های ملی نهاده توزیع شود که متاسفانه تابه امروز معاونت بازرگانی وزارت جهاد مخالفت کرده است، درحالیکه قرار بود تشکل ها توسط توزیع متوازن به دولت کمک کند.

آزاد با اشاره به راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز بیان کرد: علی رغم صدور مجوز واردات گوشت قرمز، اما واردات چندانی همانند سال قبل نداریم. گفتنی است ۹۰ درصد تولید گوشت داخلی و ۱۰ درصد وارداتی است که افزایش قیمت علوفه منجر به نوسان قیمت دام شده که با ایجاد زنجیره، گوشت با نرخ منطقی بدست مصرف کننده می رسد.

وی قیمت هرکیلو دام‌سبک و سنگین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: ارز نهاده دامی باید به موقع تخصیص یابد تا نهاده مورد نیاز تامین شود، در غیراینصورت با چالش جدی در بازار روبرو خواهیم شد.