نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار ۹۰ درصد گوشت قرمز از تولید داخل و ۱۰ درصد از طریق واردات تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: شیوع بیماری تب برفکی همزمان با بحث خشکسالی و کمبود نهاده های دامی رخ داد که این امر منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام شده شیرخام شد که در نهایت تولید دام های مبتلا کاهش چشمگیری داشت.

به گفته وی، براساس برآوردهای صورت گرفته در یک ماه گذشته قیمت تمام شده هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود که بعد از آن قیمت تمام شده بدلیل افزایش قیمت ذرت و کنجاله سویا بالاتر رفته است.

آزاد ادامه داد: در حال حاضر قیمت خرید هرکیلو شیرخام از دامدار را ۲۳ تا ۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براساس استاندارد اعلامی‌ ۳.۲ درصد چربی، قیمت خرید شیرخام در استان های مختلف ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه استمرار روند تاخیر در توزیع نهاده های دامی منجر به حذف دام های مولد خواهد شد، افزود: در حال حاضر دامداران با کمبود نهاده روبرو هستند به طوریکه کنجاله سویا موجود نیست. براساس مصوبه تنظیم بازار قرار بود توسط تشکل های ملی نهاده توزیع شود که متاسفانه تابه امروز معاونت بازرگانی وزارت جهاد مخالفت کرده است، درحالیکه قرار بود تشکل ها توسط توزیع متوازن به دولت کمک کند.

آزاد با اشاره به راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز بیان کرد: علی رغم صدور مجوز واردات گوشت قرمز، اما واردات چندانی همانند سال قبل نداریم. گفتنی است ۹۰ درصد تولید گوشت داخلی و ۱۰ درصد وارداتی است که افزایش قیمت علوفه منجر به نوسان قیمت دام شده که با ایجاد زنجیره، گوشت با نرخ منطقی بدست مصرف کننده می رسد.

وی قیمت هرکیلو دام‌سبک و سنگین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: ارز نهاده دامی باید به موقع تخصیص یابد تا نهاده مورد نیاز تامین شود، در غیراینصورت با چالش جدی در بازار روبرو خواهیم شد.

برچسب ها: واردات گوشت قرمز ، بازار گوشت ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی‌ها تخلف است
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ دی ماه
میوه ارزان شد
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی
کشاورزی فراسرزمینی ناجی بحران منابع آبی
بازگشت ارز حاصل از فروش نفت زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود
کنترل فروش معاملات غیر مولد از طریق اجرای ماده ۵۰
ضرورت اطمینان نسبت به استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری‌ها
۹۰ درصد گوشت قرمز از داخل تامین می‌شود
امضای اسناد همکاری در ۲ هاب فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی
آخرین اخبار
به زودی سوت قطار اردبیل به صدا در می‌آید
پیشرفت فیزیکی کریدور استراتژیک مشکین‌شهر _ اهر به ۶۰ درصد رسید
۹۰ درصد گوشت قرمز از داخل تامین می‌شود
امضای اسناد همکاری در ۲ هاب فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ دی ماه
میوه ارزان شد
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
کنترل فروش معاملات غیر مولد از طریق اجرای ماده ۵۰
بازگشت ارز حاصل از فروش نفت زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود
توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی
کشاورزی فراسرزمینی ناجی بحران منابع آبی
ضرورت اطمینان نسبت به استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری‌ها
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵