دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: بنابر آمار در ۹ ماهه امسال ۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: بنابر آمار سال گذشته به طور متوسط ۲۴۰ هزارتن معادل ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت وارد کشور شد،درحالیکه طی ۹ ماهه امسال ۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد شده است.

به گفته وی، در ۹ ماهه امسال باید ۱۸۰ هزارتن گوشت وارد کشور می شد که کسری ۱۴۰ هزارتن واردات نسبت به سال قبل منجر به افزایش قیمت شده به طوریکه نوسان بازار بیش از افزایش قیمت تمام شده بوده است.

سالمی ادامه داد: افزایش قیمت گوشت و هرکالایی تابع ۲ عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده و عرضه و تقاضاست که امسال بخشی از نوسان قیمت گوشت ناشی از رشد قیمت تمام شده ناشی از گرانی نهاده و علوفه و هزینه دامدار بوده است، اما بخش اعظم این التهاب بازار بدلیل عدم تعادل عرضه و تقاضاست.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی متوسط تولید ماهانه گوشت قرمز را ۴۵ تا ۵۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار ماهانه ۶۵ تا ۷۰ هزارتن گوشت در کشور مصرف می شود که براین اساس ۱۵ تا ۲۰ هزارتن کسری نیاز بازار را داریم که باید از طریق واردات تمام می شود که امسال کاهش واردات منجر به برهم خوردن نظم بازار و التهابات بازار شده است.

وی گفت: بنابر آمار وزارت جهاد سالانه ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید و ۲۰۰ هزارتن مابقی باید وارد شود، اما براساس اعلام مرکز آمار مبنی بر کشتار رسمی کشتارگاه ها و کشتار غیررسمی، ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزارتن گوشت در داخل تولید و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن از طریق واردات تامین می شود که برای تنظیم بازار باید کسری نیاز کشور باید وارد شود.

 

