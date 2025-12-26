باشگاه خبرنگاران جوان - سیدموید علویان گفت: در بیماران مبتلا به سیروز کبدی، تهوع و استفراغ می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود. اختلال در عملکرد کبد باعث تجمع مواد سمی در بدن می‌شود که می‌تواند دستگاه گوارش و مرکز کنترل تهوع را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: همچنین وجود آسیت و تجمع مایع در شکم با ایجاد فشار بر معده و روده‌ها، تخلیه طبیعی معده را مختل کرده و احساس تهوع ایجاد می‌کند.

علویان گفت: مصرف برخی داروها، کاهش تحرک دستگاه گوارش، پرخوری و استفاده از غذا‌های سنگین، چرب یا پُرنمک نیز از عوامل تشدید کننده تهوع و استفراغ در این بیماران است.

این فوق تخصص کبد تأکید کرد: برای کاهش این علائم، رعایت اصول تغذیه‌ای نقش مهمی دارد. توصیه می‌شود غذا در وعده‌های کوچک و متعدد مصرف شود و از خوردن حجم زیاد غذا در یک وعده پرهیز گردد.

وی ادامه داد: غذا‌ها باید سبک، ساده، کم‌چرب و کم نمک باشند و از مصرف غذا‌های سرخ‌کرده، پُرادویه، تُند و فرآوری‌شده اجتناب شود. مصرف غذا‌های نرم و قابل‌هضم مانند سوپ ساده، برنج ساده، سیب زمینی آب‌پز، نان تست و ماست کم‌چرب معمولاً بهتر تحمل می‌شود.

علویان گفت: نوشیدن مایعات شفاف به صورت جرعه جرعه، مانند آب یا چای کم‌رنگ، به پیشگیری از کم‌آبی بدن کمک می‌کند. همچنین بهتر است غذا به آرامی مصرف شود و بیمار بلافاصله پس از غذا دراز نکشد.

وی افزود: رعایت این توصیه‌ها می‌تواند به کاهش تهوع و استفراغ، بهبود دریافت غذایی و حفظ وضعیت تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سیروز کبدی کمک کند.

