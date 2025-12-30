دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات گوشت قرمز نسبت به سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش واردات گوشت خبر داد و گفت: با توجه به تاخیر در روند تخصیص ارز، نوسانات نرخ ارز و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان تمایلی به واردات گوشت قرمز ندارند.

به گفته وی، در ماه های اخیر روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم وارد کشور می شد، اما اکنون میزان واردات کاهش چشمگیری داشته است.

رسولی ادامه داد: بانک مرکزی تخصیص ارز مربوط به واردات قبل را هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف کند، در غیراین صورت بازار گوشت با نوساناتی روبرو خواهد شد.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگر مشکلات تخصیص ارز رفع نشود، قیمت گوشت داخل به سبب حجم کم آن افزایش می یابد، درحالیکه واردات گوشت راهکاری برای تنظیم بازار محسوب می شود.

وی با تاکید بر ضرورت واردات ماهانه ۴ تا ۵ هزارتن گوشت قرمز گفت: بررسی ها نشان می دهد که قیمت هرکیلو شقه گوسفندی تا هفته گذشته ۷۵۰ هزارتومان بود که اکنون به ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزارتومان رسیده است، همچنین گوشت های وارداتی بدلیل نوسان نرخ ارز افزایش قیمت داشتند‌ که وزارت جهاد به عنوان متولی امر باید تمهیداتی اتخاذ کند.

