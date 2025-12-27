باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه گسترده در آمریکا نشان داده است که مصرف برخی ویتامینها ممکن است اثرات متفاوتی بر خطر ابتلا به سرطان داشته باشد. برخی ویتامینها با کاهش خطر ابتلا و برخی دیگر با افزایش احتمال ابتلا مرتبط بودهاند.
مجله Frontiers in Nutrition گزارش داد که محققان تجزیه و تحلیل جامعی از دادههای نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه ایالات متحده (NHANES) بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ انجام دادند تا رابطه بین مصرف ویتامین و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کنند.
این مطالعه شامل بیش از ۲۹۰۰۰ بزرگسال، از جمله تقریباً ۳۰۰۰ بیمار سرطانی بود. نتایج نشان داد افرادی که ویتامین B۳ بیشتری مصرف میکنند، حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنس و سبک زندگی، ۲۲٪ کمتر در مقایسه با افرادی که ویتامین B۳ کمتری مصرف میکنند، به سرطان مبتلا میشوند.
در مقابل، محققان اثر متضاد ویتامین A را مشاهده کردند، به طوری که مصرف بیشتر با ۳۸٪ افزایش خطر ابتلا به تومورها همراه بود. همچنین مشاهده شد که ویتامین B۹ (اسید فولیک) با افزایش اندک خطر ابتلا به سرطان در صورت مصرف در محدوده تعریفشده ۲۶۷ تا ۳۶۷ میکروگرم در روز مرتبط است.
سایر ویتامینها و آنتیاکسیدانها، مانند ویتامینهای C، E و K، ارتباط آماری معنیداری با خطر ابتلا به سرطان نشان ندادند.
محققان تأکید کردند که یافتههای این مطالعه مشاهدهای هستند و رابطه علت و معلولی مستقیمی را اثبات نمیکنند و بر نیاز به مطالعات طولانیمدت برای درک تأثیر واقعی مصرف ویتامین بر خطر ابتلا به تومور تأکید کردند.
منبع: Lenta.ru