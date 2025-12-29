در پی بارش برف و باران، برودت هوا، یخبندان و آب‌گرفتگی معابر، فعالیت آموزشی برخی مدارس در مناطق مختلف استان کرمان امروز به‌صورت غیرحضوری درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه‌های رسمی فرمانداری‌ها و تصمیم ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها، به‌دلیل شرایط نامساعد جوی، مدارس برخی مناطق استان کرمان امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.
در شهر سرچشمه، با توجه به بارش برف و سرمای شدید، تمامی مدارس مقطع ابتدایی غیرحضوری شده‌اند و سایر مقاطع تحصیلی این شهر و همچنین مدارس رفسنجان، نوق و کشکوییه به‌صورت حضوری دایر هستند.
فرماندار جیرفت نیز از تعطیلی مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد آموزش در این مقاطع به شکل غیرحضوری ادامه خواهد داشت.
در شهرستان عنبرآباد نیز به‌دلیل بارندگی و برودت هوا، مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها امروز تعطیل و فعالیت آموزشی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
همچنین در شهرستان بافت، تمامی مدارس مقطع ابتدایی و همه مقاطع تحصیلی در دهستان‌های کیسکان و گوغر به علت بارش سنگین نزولات آسمانی و مشکلات تردد، غیرحضوری اعلام شده‌اند.
در جنوب استان کرمان، بنا به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌های کهنوج و منوجان، کلیه مدارس این دو شهرستان در شیفت صبح و عصر امروز تعطیل است.
بر اساس این گزارش، مدارس ابتدایی، مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها در شهرستان فاریاب نیز امروز به‌دلیل شرایط جوی نامناسب تعطیل اعلام شده‌اند.

در پی وقوع رعد و برق و اعلام بارش باران و شرایط بد جوی و به منظور حفظ سلامتی دانش‌آموزان، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس شیفت صبح شهرستان قلعه‌گنج در تمامی مقاطع تحصیلی امروز دوشنبه ۸ دی‌ماه غیر حضوری اعلام شد.
فعالیت‌های آموزشی در این روز به صورت غیرحضوری و از طریق پیام‌رسان شاد پیگیری خواهد شد.

تعطیلی مدارس جازموریان در پی هشدار مدیریت بحران
احمد شهدوست فرماندار شهرستان جازموریان با اشاره به صدور هشدار مدیریت بحران اظهار داشت:با توجه به شرایط جوی نامساعد و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلیه مدارس شهرستان جازموریان امروز دوشنبه ۸ دی‌ماه تعطیل است.فرماندار جازموریان افزود: این تصمیم در راستای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان اتخاذ شده است.وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای صادرشده، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی و امدادی داشته باشند.

