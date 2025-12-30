باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - همه ساله قیمت لبنیات چندبار در طول سال به بهانه های مختلف افزایش می یابد که این امر‌ نتیجه ای جزء کوچک شدن سفره خانوار در بر ندارد، امسال هم از ابتدای سال قیمت لبنیات خودسرانه توسط کارخانه های لبنی چند بار افزایش یافت که گرانی اخیر با واکنش شدید مردم روبرو شد و در نتیجه سازمان حمایت برای اصلاح قیمت وارد میدان شد که به رغم ابلاغ اصلاح قیمت ۴ محصول لبنی مشمول قیمت گذاری و نرخ شیرخام، خبری از اجرا نیست.

هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در اقدامی ضربتی و دستوری، نرخ جدید شیر خام را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و پیوست این مصوبه، دستوری صریح به کارخانه‌های لبنی اعلام کرد که قیمت‌ها را به عقب برگردانید و ۴ قلم کالای اساسی لبنی را با نرخ مصوب توزیع کنید.

براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار تنظیم بازار قیمت جدید شیر خام از ۳۵ هزارتومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داد و براین اساس قیمت جدید لبنیات اعم از شیر نایلونی ۹۰۰ گرم ۱.۵ درصد چربی ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان، شیر بطری ۱۰۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر uf ۴۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان مصوب شد.

ابلاغ قیمت های اخیر با واکنش شدید دامداران روبرو شده است چراکه آنها بدلیل افزایش هزینه های تولید این قیمت را غیرقانونی می دانند و معتقدند که زپپ قیمت تمام‌شده تولید شیر برای دامدار حدود ۳۶ هزار تومان است و طبق قانون، تعیین قیمت باید در شورای قیمت‌گذاری مستقر در وزارت جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان مجلس انجام شود، نه در ستاد تنظیم بازار که گویا در جلسات ستاد تنظیم بازار هنگام قیمت‌گذاری شیر خام، نماینده‌ای از دامداران حضور نداشته و صنایع لبنی برای شیر دامداران قیمت تعیین می‌کنند که چنین سازوکاری در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و خلاف اصول قانونی است.

لبنیات ارزان شد

علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی گفت: مصوبه اصلاح قیمت در ۶ دی ماه توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده ابلاغ شده است.

به گفته وی، قیمت شیرخام ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافت که براین اساس قیمت لبنیات ۸۰ تا ۹۰ درصد گران شد که با اصلاح مصوبه اخیر، ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش اخیر خودسرانه قیمت محصولات لبنی بدنبال نوسان نرخ شیرخام کاهش می یابد.

ظفری با بیان اینکه نرخ شیرخام در مدت ۴ ماه ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد گران شد، افزود: علی رغم آنکه قرار بود قیمت شیرخام کاهش یابد، اما تا امروز اجرایی نشده است به طوریکه اکنون هرکیلو شیرخام با نرخ ۳۷ تا ۴۱ هزارتومان از دامداران خریداری می شود، درحالیکه قیمت مصوب با ۳.۲ درصد چربی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت بر عرضه و تقاضا بیان کرد: با توجه به افت قدرت خرید خانوار، عرضه محصولات لبنی کاهش یافته و در مقابل شیرخام بیشتری روانه کارخانه های لبنی شده است که در نتیجه این امر منجر به رونق قاچاق شیرخشک شده است.

به گفته وی، مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافت که این امر فشار بر مصرف کننده وارد کرده است.

قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان جوابگوی هزینه های تولید دامدار نیست

جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: شیوع تب برفکی و اثر آن بر کاهش تولید شیرخام منجر به افزایش قیمت شده است.

وی با بیان اینکه دامداران نسبت به مصوبه ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت شیرخام انتقاداتی دارند، افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هرکیلو شیرخام کمتر از ۳۵ هزارتومان نیست، قیمت دستوری ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان غیرکارشناسی است.

به گفته آزاد، امسال افزایش حقوق و دستمزد با خروج اتباع و دیگر هزینه های تولید، قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان منطقی نیست که متاسفانه در این قیمت گذاری دامداران نقشی نداشتند و بصورت دستوری اعلام شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: اکنون در بحث تامین کنجاله سویا مشکلات کماکان ادامه دارد و از طرفی بدلیل افزایش قیمت کاه و جو ناشی از شرایط خشکسالی، قیمت تمام شده هرکیلو شیرخام ۳۵ هزارتومان است که قیمت دستوری ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش تولید و افزایش سرسام آور قیمت برای سال آینده را بدنبال خواهد داشت.

ماجرای قیمت لبنیات شبیه کلاف سردرگمی شده که هر سر آن را می‌کشی، گره‌ای کورتر در سمت دیگر ایجاد می‌شود چراکه در پی ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به اصلاح قیمت لبنیات و شیرخام بدنبال گرانی های اخیر، دامداران نسبت به کاهش قیمت شیرخام گلایه هایی دارند و اذعان می کنند که نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان جوابگوی هزینه های تولید را نمی دهد و از طرفی خانوارها با گرانی کالاهای اساسی یکی پس از دیگری چاره ای جزء کاهش مصرف را ندارند چراکه درآمد آنها سنخیتی با گرانی اقلام مصرفی ندارد، از این رو دولتمردان برای حل این بحران باید تمهیداتی اتخاذ کنند.