باشگاه خبرنگاران جوان - تصور کنید صبح که از خواب بیدار می‌شوید، بتوانید ویدئوی دقیق خوابی را که دیده‌اید در گوشی موبایلتان تماشا کنید. آنچه روزی علمی - تخیلی بود، حالا به واقعیت تبدیل شده است. برای اولین‌بار در تاریخ، سکوت مطلق افرادی که توانایی تکلم ندارند، شکسته شد. علم حالا راهی پیدا کرده تا تصاویر حبس شده در مغز انسان را به کلمات و فیلم‌های رنگی تبدیل کند. ما در آستانه بزرگ‌ترین انقلاب تاریخ بشر ایستاده‌ایم؛ جایی که حریم خصوصی دیگر معنای سابق را ندارد و «فکرکردن» معادل «دیدن» خواهد شد.

رمزگشایی از سیگنال‌های الکتریکی مغز

دانشمندان علوم اعصاب با همکاری غول‌های هوش مصنوعی به تکنولوژی دست یافته‌اند که می‌تواند سیگنال‌های الکتریکی مغز را رمزگشایی و آن‌ها را به فرمت‌های تصویری تبدیل کند. این یعنی ما نه‌تنها می‌توانیم باقدرت ذهنمان اشیا را جابه‌جا کنیم، بلکه حالا مغز ما به یک پروژکتور سینمایی تبدیل شده که می‌تواند عمیق‌ترین خاطرات و تخیلات ما را هم به تصویر بکشد. اما این تکنولوژی قرار است زندگی ما را نجات دهد یا حریم شخصی‌مان را برای همیشه نابود کند؟

‌نفوذ به تاریک‌خانه مغز

تا همین چند سال پیش، مغز انسان‌مانند یک جعبه سیاه عمل می‌کرد که هیچ‌کس جز صاحبش از محتوای آن خبر نداشت. اما بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در نشریات علمی بین‌المللی، مدل‌های جدید هوش مصنوعی که با استفاده از اسکن‌های fMRI (تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی) آموزش‌دیده‌اند، می‌توانند تشخیص دهند که یک فرد در لحظه به چه چیزی فکر می‌کند. این سیستم‌ها الگوهای جریان خون در مغز را تحلیل کرده و آن‌ها را با پایگاه‌داده‌های عظیم تصویری تطبیق می‌دهند تا بفهمند در ذهن شما چه می‌گذرد.

‌وقتی هوش مصنوعی کارگردان رویاهای شما می‌شود

نکته حیرت‌انگیز اینجاست که این تکنولوژی دیگر به تشخیص کلمات ساده بسنده نمی‌کند. در آخرین آزمایش‌ها، داوطلبان به قطعات کوتاهی از فیلم‌ها نگاه کردند و هوش مصنوعی توانست تنها با خواندن امواج مغزی آن‌ها، نسخه‌ای تار اما کاملاً قابل‌تشخیص از همان فیلم را بازسازی کند. این یعنی هوش مصنوعی حالا می‌داند «دیدن» از نظر مغز ما چه معنایی دارد و می‌تواند تصویر یک گربه، یک ماشین یا لبخند یک انسان را به طور مستقیم از نورون‌های ما استخراج کند.

‌پایان سکوت برای بیماران ضایعه نخاعی

این دستاورد تنها جنبه سرگرمی یا جاسوسی ندارد؛ هدف اصلی دانشمندان، کمک به افرادی است که به دلیل بیماری‌های عصبی یا فلج کامل، توانایی ارتباط با جهان بیرون را ازدست‌داده‌اند. با استفاده از این کلاهک‌های هوشمند، یک فرد معلول می‌تواند تنها با تصورکردن نوشتنِ یک جمله، آن را روی صفحه مانیتور ظاهر کند یا حتی منظور خود را از طریق تصاویر ذهنی به پزشکان بفهماند. این یک معجزه واقعی در دنیای پزشکی مدرن است.

ترس‌ها و تردیدها در دنیای بی پنجره

اما هر سکه‌ای دو رو دارد. با انتشار این خبر، فیلسوفان و فعالان حقوق بشر نسبت به «امنیت فکری» هشدار داده‌اند. اگر دستگاهی بتواند فکر ما را بخواند، آیا دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ می‌توانند به خصوصی‌ترین بخش وجودی ما نفوذ کنند؟ بااین‌حال، دانشمندان معتقدند این تکنولوژی هنوز در مراحل اولیه است و برای استفاده از آن، همکاری کامل فرد و دستگاه لازم است؛ بنابراین فعلاً کسی نمی‌تواند بدون اجازه، افکار شما را از راه دور سرقت کند.

منبع: همشهری آنلاین