باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۴ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۰ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان