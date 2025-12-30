امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۴ میلیون تومان
ربع سکه ۵۰ میلیون تومان
سکه گرمی  ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان
نظرات کاربران
وای همینم جای شکر داره ترمزش کشیده شد دیگه خیلی داشت ترسناک می شد
