باشگاه خبرنگاران جوان - دیروز غروب بچه‌های نسل زد با چمدان‌های رنگی رنگی و کیسه‌های خوراکی وارد مساجد مختلف کشور شدند تا اعتکاف سه روزه دانش آموزی خود را در جمع پر شر و شور همسن‌های خود شروع کنند.

لحظه سخت خداحافظی

بعد از ورود همه معتکفین نوجوان به مسجد و تقسیم شدنشان در گروه‌های مختلف از پشت میکروفون اعلام شد: «معتکفین عزیز! موبایل‌هاتون رو به سرگروه‌ها تحویل بدید.»صدای اعتراض پنجاه شصت نوجوان رفت هوا. هرچند می‌دانستند چاره‌ دیگری ندارند. مینو آمد جلو و گفت: «خانم ما می‌خوایم با گوشی قرآن بخونیم!»به قفسه قرآن مسجد اشاره کردم که گفت:«اصلا اگه یه تماس ضروری پیش اومد چی؟ چطوری با خانوادمون در ارتباط باشیم؟»خیالش را راحت کردم که خانواده‌ها با مسئولین اعتکاف در ارتباط هستند. دست آخر با صدایی که کم از التماس نداشت ادامه داد: «آخه خانم سه روز بدون گوشی می‌شه زنده موند؟!»با فهمیدن اینکه روزی یک ساعت می‌توانند موبایل داشته باشند، کمی خیالش راحت شد‌.موبایل‌ها را تحویل دادند و برچسب‌ اسم روی هر موبایل چسبید. غم توی چشم بچه‌ها، موقع خداحافظی از خانواده‌شان این قدر غلیظ نبود!

عروسک معتکف

دنیا و مهنا عروسک‌های خرسی را قبل خواب کنارشان گذاشته‌اند می‌گویند: «ما همه چیزمون با هم سته، چادر، سجاده، حتی عروسک‌هایی که باباهامون خریدن. عروسک‌ها رو آوردیم که اونا هم با ما معتکف باشن‌.»این دو خرس پشمالو تنها عروسک‌های معتکف مسجد نیستند؛ چندین عروسک‌ رنگارنگ کنار سفره افطار و توی صف نماز جماعت پیش صاحب نوجوانشان نشسته‌اند.