به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از هالیوود ریپوتر، آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی لیست کوتاه مدعیان در ۹ بخش از جمله مستند، بهترین فیلم بین المللی و بهترین گریم و مدل مو را اعلام کرد.

دیگر بخش‌ها هم که لیست کوتاه آنها اعلام شده اند شامل بهترین موسیقی فیلم، جلوه‌های ویژه و مستند، بهترین لایو اکشن و انیمیشن است.

اعضای آکادمی، نامزد‌های اسکار ۲۰۲۰ در این بخش‌ها را از این لیست کوتاه شده از امید‌های اسکار انتخاب خواهد کرد.

این دومین سال متوالی است که اسکار لیست اولیه و کوتاه خود در همه بخش‌ها را در یک روز منتشر می‌کند.

نامزد‌های نهایی اسکار ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) اعلام می‌شود و مراسم اهدای جوایز نود دومین دوره اسکار نیز در ۹ فوریه (۲۰بهمن) برگزار خواهد شد. لیست کامل این مدعیان را در زیر مشاهده می‌کنید.

بهترین فیلم بین المللی

«پرنده رنگین» از جمهوری چک

«حقیقت و عدالت» از استونی

«بی نوایان» از کشور فرانسه

«کسانی که باقی مانده اند» از مجارستان

مستند «سرزمین عسل» از مقدونیه

«جسد کریستی» از لهستان

«قد بلند» از روسیه

«آتلانتیکز» از سنگال

«انگل» از کره جنوبی

«درد و افتخار» از اسپانیا

بهترین مستند

وکیل مدافع

آپولو

آپولو ۱۱

آبزیان

بزرگترین مزرعه کوچک

غار

لبه دموکراسی

برای سما

مزدور بزرگ

سرزمین عسل

خانه را خراب کن

دوشیزه

خانواده نیمه شب

ملت تک فرزند

بهترین موسیقی فیلم

انتقام جویان:پایان بازی

بامبشل

وداع

فورد در برابر فراری

یخ زده ۲

خرگوش جوجو

جوکر

پادشاه

زنان کوچک

داستان ازدواج

بروکلین بی مادر

۱۹۱۷

درد و افتخار

جنگ ستارگان:خیزش اسکای واکر

ما

بهترین ترانه

بدون حرف

نامه‌ای به پدر بزرگم

به همراه تو ایستاده ام

دا برونکس

به سوی ناشناخته

بلند شو

آهنگ جاذب

هیچوقت دیر نیست

روح

جدال روانه

یک شیشه از سوجو

بالاتر از آب

گلاسکو

بهترین لایو اکشن کوتاه

برادری

هدیه کریسمس

دستان کوچک

میلر و پسر

باشگاه فوتبال نفتا

پنجره همسایگان

پناهنده

ساریا

یک خواهر

بعضی وقت ها، به مردن فکر می‌کنم

بهترین مستند کوتاه

بعد از ماریا

آتش در بهشت

ارواح سرزمین شکر

در غیاب

یاد گرفتن اسکیت سواری در منطقه جنگی

زندگی از من پیشی گرفت

خزندگان شب

لوئیس سوپرمن

نزدیک بمان

پیاده روی

بهترین انیمیشن کوتاه

Dcera Daughter

Hair Love

He Can't Live Without Cosmos

Hors Piste

Kitbull

Memorable

Mind My Mind

The Physics of Sorrow

Sister

Uncle Thomas: Accounting for the Days

بهترین گریم

بامبشل

نام من دلمایت است

دانتون ابی

جوکر

جودی

زنان کوچک

مالیفیسنت: معشوقه شیطان

۱۹۱۷

روز و روزگاری در هالیوود

راکتمن

جلوه‌های ویژه

آلیتا: فرشته جنگ

انتقام جویان:پایان بازی

کاپیتان مارول

گربه‌ها

مرد ماه جوزا

مرد ایرلندی

شرشاه

۱۹۱۷

جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر

ترمیناتور: سرنوشت سیاه

انتهای پیام/