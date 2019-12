به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از چیز‌هایی که سلبریتی‌های ثروتمند هالیوودی پول زیادی را صرف آن می‌کنند خانه‌ها و عمارت‌های مجلل و گران قیمت است. گرچه بسیاری از این خانه‌ها بعد‌ها فروخته می‌شوند، اما این سلبریتی‌ها سلیقه و علائق خود را در طراحی این خانه‌ها لحاظ می‌کنند. نتیجه‌ی کار، خانه‌هایی است بسیار گران قیمت که از امکانات و ویژگی‌های خاص و حتی گاهی عجیب و غریبی برخوردارند، مثل آسانسور مخصوص خودرو یا روشویی‌های تخت.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به عجیب‌ترین و جالب‌ترین امکانات خانه‌های سلبریتی ها.

آپارتمان نیویورک نیکول کیدمن آسانسور حمل خودرو دارد

کیدمن و همسرش، کیث اربن، در سال ۲۰۱۰ آپارتمانی به مبلغ ۱۰ میلیون دلار در شهر نیویورک آمریکا خریداری کردند. این آپارتمان حدوداً ۳۰۲ متر مربعی سقفی به ارتفاع ۷ متر و ۳ اتاق خواب، پنجره‌هایی سرتاسری و ۲ تراس دارد. اما خاص‌ترین ویژگی این خانه، آسانسور حمل خودروی آن است. این آسانسور ماشین‌های خانم و آقای سلبریتی را از خیابان مستقیماً به جلوی در آپارتمان شان می‌رساند.

خانه کالیفرنیای کیم کارداشیان به روشویی‌های عجیب و غریبش معروف است

کیم کارداشیان و همسرش، کانیه وست، خانه‌های متعددی دارند، اما عمارت شان در شهر هیدن هیلز ایالت کالیفرنیا، خانه‌ی اصلی آن‌ها است. این عمارت حدوداً ۱،۴۴۵ متر مربعی ۲۰ میلیون دلار قیمت دارد و به طراحی سفید و مینی مالیستی اش مشهور است.

با این حال در آوریل سال ۲۰۱۹ بعد از آنکه کارداشیان در ویدئویی روشویی‌های خاص حمام و دستشویی عمارتش را به رخ کشید، این خانه به یکی از سوژه‌های داغ فضای مجازی تبدیل شد. چیزی که باعث تعجب و سردرگمی کاربران شده بود این بود که از این روشویی‌های تخت چطور استفاده می‌شود. کارداشیان، اما بعدتر توضیح داد این روشویی‌ها یک شیب جزئی دارند که آب را به درون سوراخ روشویی هدایت می‌کند و آب از آنجا تخلیه می‌شود. هزینه‌ی این روشویی‌ها بیشتر از ۲۰ هزار دلار تخمین زده شده.

کلبه‌ی زمستانی اپرا وینفری در کلرادو

اپرا وینفری در سال ۲۰۱۶ یک کلبه‌ی زمستانی ۸۰۸ متر مربعی به قیمت ۱۴ میلیون دلار در شهر تلوراید ایالت کلرادو خریداری کرد و آن را به امکانات عجیب و غریبی مجهز ساخت. این خانه یک وان حمام از جنس سنگ آهک به قیمت ۷۰ هزار دلار، یک اسپای خصوصی و یک جکوزی دارد.

با این حال خانه‌ی اصلی اپرا در شهر مونتسیتوی کالیفرنیا است که یک چایخانه‌ی اختصاصی دارد

اپرا وینفری در سال ۲۰۰۱ یک ملک ۱۶۹،۹۶۸ متر مربعی به قیمت ۵۲ میلیون دلار در شهر مونتسیتوی ایالت کالیفرنیا خریداری کرد که ۶ اتاق خواب، ۱۴ حمام و دستشویی، ۲ سالن نمایش، و یک انبار دارد. این ملک یک چایخانه‌ی اختصاصی هم دارد که وینفری در آن وقت خود را به مطالعه، مدیتیشن و البته نوشیدن چای می‌گذراند.

خانه‌ی جنیفر لوپز یک تاکستان اختصاصی دارد

جنیفر لوپز عمارتش در شهر تیبورون ایالت کالیفرنیا را به مبلغ ۲۸ میلیون دلار خریداری کرد. این خانه‌ی ۱۳۰۰ متر مربعی ۷ اتاق خواب و ۱۳ حمام و دستشویی دارد. این ملک امکانات فوق العاده‌ای هم دارد، از جمله یک سالن نمایش ۳۰ نفره، سالن آمفی تئاتر، گلخانه، برکه‌ی مصنوعی مخصوص شنا، ساحل خصوصی و اتاق ماساژ. این ملک حتی یک تاکستان اختصاصی هم دارد.

عمارت ۱۲۷ میلیون دلاری بیل گیتس یک اتاق ترامپولین دارد

عمارت «زانادو ۲/۰» بیل گیتس که در شهر مدینای ایالت واشنگتن واقع شده، امکانات و تجهیزات حیرت انگیزی دارد. مثلاً این خانه ۱۸/۷۵ حمام و دستشویی، ۶ آشپزخانه، یک سیستم پخش موسیقی زیر آبی در استخر، یک تالار میهمانی و یک سالن نمایش دارد. عمارت بیل گیتس یک اتاق ترامپولین (میز پرش) هم دارد که سقف آن ۶ متر ارتفاع دارد و جزئی از فضای ورزشی ۲۳۲ متر مربعی آن است.

پاریس هیلتون بیشتر از ۳۰۰ هزار دلار خرج یک عمارت جداگانه برای سگ هایش کرد

بسیاری از کسانی که سگ دارند یک خانه‌ی سگ کوچک برای حیوان خانگی خود تهیه می‌کنند، اما پاریس هیلتون پا را از این فراتر گذاشته. هیلتون در حیاط خانه‌ی لس آنجلس خود یک عمارت کوچک‌تر دارد که در کنار استخر خانه قرار دارد و مخصوص پنج سگ او است. این عمارت کوچک‌تر ۲ طبقه است و در طبقه‌ی دوم یک بالکن دارد. ساخت این خانه‌ی سگ که معماری‌ای اسپانیایی دارد، ۳۲۵ هزار دلار برای هیلتون خرج برداشت.

در خانه‌ی جان تراولتا یک فرودگاه اختصاصی وجود دارد که به او این امکان را می‌دهد در حیاط خانه اش سوار هواپیما یا از آن پیاده شود

خانه‌ی جان تراولتا در واقع در یک فرودگاه خصوصی به نام Jumbolair قرار داد. این فرودگاه ۲/۲ کیلومتر مربعی که در شهر اوکالای ایالت فلوریدا واقع شده، بزرگ‌ترین باند پرواز در کشور آمریکا را دارد، به طوری که برای یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ هم مناسب است. تراولتا که مجوز خلبانی دارد، سال‌ها است به همراه همسرش، کلی پرستون، در این فرودگاه زندگی می‌کند. در این فرودگاه در واقع دو باند وجود دارد که هر دو به خانه‌ی تراولتا منتهی می‌شوند. پرواز و فرود هواپیما‌های شخصی او هم از همانجا انجام می‌شود.

خانه‌ی مالیبوی لیدی گاگا یک سالن بولینگ در زیرزمینش دارد

در همین عمارت بود که بردلی کوپر لیدی گاگا را متقاعد ساخت برای بازی در فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star is Born) با او همراه شود. این عمارت ۲۲/۵ میلیون دلاری که در شهر مالیبوی ایالت کالیفرنیا واقع شده محل فیلمبرداری مستند نتفلیکس لیدی گاگا به نام Five Foot Two هم بود. این خانه امکانات زیادی دارد، از جمله یک تراس اختصاصی و یک آشپزخانه‌ی بزرگ. اما ویژگی جالب توجه این عمارت، سالن بولینگ دو لاینه‌ی آن است که در زیرزمین قرار گرفته. تنها راه دسترسی به زیرزمین عمارت یک در مخفی است که در اتاق نشیمن واقع شده. در زیرزمین عمارت یک سالن سینما، انبار شراب و بار هم وجود دارد.

تیور سوئیفت در زیرزمین خانه‌ی سابقش در نیویورک یک استخر سرپوشیده داشت

گرچه اغلب خانه‌های نیویورک کوچک هستند، اما تیلور سوئیفت در زیرزمین خانه‌ی نیویورکش یک استخر داشت. این استخر ۹ متر طول داشت و یک چلچراغ هم بر بالای آن آویزان بود. خانه‌ی ۵۱۱ متر مربعی سوئیفت ۴ اتاق خواب و ۶ حمام و دستشویی هم داشت. این خانه در سال ۲۰۱۹ به قیمت ۱۱/۵ میلیون دلار به فروش رسید.

سلین دیون در ملک سابقش یک پارک آبی داشت

سلین دیون قبلاً یک ملک ۱،۸۵۸ متر مربعی در شهر ژوپیتر آیلند ایالت فلوریدا داشت که از ۱۳ اتاق خواب و ۱۴ حمام و دستشویی برخوردار بود. این خانه یک شبیه ساز گلف، زمین تنیس و مهمانخانه هم داشت. اما جالب‌ترین ویژگی این خانه، پارک آبی آن بود که در حیاط پشتی آن قرار داشت. این پارک آبی مجهز به ۲ استخر، ۲ سرسره‌ی آبی، دستگاه‌های آب پاش و یک رودخانه‌ی مصنوعی بود.

این خانه سال‌ها برای فروش گذاشته شده بود تا آنکه دست آخر در سال ۲۰۱۷ به مبلغ ۳۸/۵ میلیون دلار به فروش رفت.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/