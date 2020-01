جایگاه پرستار از دیدگاه رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، صفحه اینستاگرامی ریحانه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای همزمان با ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، تصویرنوشته‌هایی به زبان فارسی و انگلیسی درباره جایگاه شغل پرستاری از دیدگاه رهبر انقلاب که مربوط به سخنرانی ایشان در سال ۸۹ است، منتشر کرد.

این تصویرنوشته بیانگر این است که انسان در ازای گذراندن لحظات توام با حس مسئولیت نسبت به انسان دردمند، از خداوند حسنه دریافت می‌کند. در ادامه تصاویر و متن منتشر شده در پست صفحه ریحانه را مشاهده می‌کنید:

" همنشین درد

روز پرستار مبارک باد

رهبرانقلاب: هر لحظه‌ای که در کار پرستاری، با احساس تکلیف در مقابل انسان دردمند می‌گذرانید، یک حسنه‌ای را از خدای متعال دریافت می‌کنید.

رهبر انقلاب| ۱ اردیبهشت ۸۹

For every moment you spend working with a sense of duty as a nurse in dealing with a person in pain, you will receive a reward from the Almighty God.

"~Ayatollah Khamenei

