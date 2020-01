چه کار کنیم که زودتر از هشدار ساعت بیدار نشویم؟

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق مطالعه‌ای که در Science منتشر شده است می‌توانید از ساعت داخلی تنظیم شده بدنتان برای بیدار شدن زودهنگام از خواب استفاده کنید. ساعت بدن با ژن کوچکی به نام "ژن ساعت زنگ دار" شناخته می‌شود. اما اینکه این ژن کوچک چگونه چنین اثر قدرتمندی دارد، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

پروتئینی به نام PERIOD در بدن وجود دارد که هنگام صبح فعال می‌شود و به مغز این سیگنال را می‌دهد که زمان بیدار شدن است. در ساعات پایانی روز، سطح PER کاهش می‌یابد. افت سطح پروتئین PER در شب باعث کند شدن سیستم‌های بیولوژیکی شده، فشار خون را کاهش می‌دهد، در این شرایط ضربان قلب کند می‌شود و فرآیند‌های ذهنی کاهش می‌یابد. ژن ساعت زنگ دار پروتئینی به نام JARID۱a را رمزگذاری می‌کند که کارش فعال کردن مدار بیوشیمیایی PER است که چرخه خواب و بیداری ما را حفظ می‌کند.

بیشتر بخوانید: نقش مهم ساعت بدن در ابتلا به بیماری خطرناک فیبروز ریه

در این حالت اگر برنامه خواب شما ثابت باشد، ریتم شبانه روزی شما به دنبال یک الگوی روزانه قابل پیش بینی بر اساس افزایش و سقوط سطح PER رفتار می‌کند. زمانی که میزان PER در بدن شما بالا می‌رود، هورمون‌هایی در بدن آزاد می‌شود که به مغز فرمان بیدار شدن می‌دهد و زمانی که شما قبل از آلارم ساعت خود بیدار می‌شوید، یعنی این هورمون‌ها زودتر در بدن شما آزاد شده است. این امر نه تنها در افرادی که چند دقیقه زودتر از خواب بیدار می‌شوند بلکه در افرادی هم که از مشکلات جدی بی‌خوابی و حتی آلزایمر رنج می‌برند نیز رخ می‌دهد.

به نظر می رسد ساعتهای زنگ دار یک روش بسیار وحشیانه برای بیدار شدن از خواب هستند، بنابراین ارزش آن را دارد که به جای آن از روند بیداری طبیعی بدن استفاده کنید. بهترین راه برای استفاده از این ژن ساعت زنگ دار این است که هر روز به موقع بخوابید و به موقع بیدار شوید. اما اگر باید از ساعت هشدار دهنده استفاده کنید، یک ساعت زنگ دار با نور طبیعی ملایم را برای بیدار شدن امتحان کنید. به این ترتیب، شما به آرامی از خواب بیدار خواهید شد.

انتهای پیام/