رجزخوانی محمود کریمی برای آمریکا به زبان انگلیسی

شب قبل از وداع با سپهبد شهید قاسم سلیمانی؛

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی و همراهان عزیزشان، بسیاری از مادحین و شاعران در وصف رشادت‌هایشان ابیاتی را سروده‌اند و هر کدام در مراسمات مختلف بیان کردند.

به همین مناسبت شب گذشته محمود کریمی ذاکر اهل بیت(ع)، در مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای حمله تروریستی، در مصلی امام خمینی (ره) در تهران، به زبان انگلیسی جمله «Hey US, You started, We will end it (تو شروع کردی، ما تمام ‌می‌کنیم )» که برگرفته از انتقام سخت ما ایرانی‌هاست را خواند.

شما در ادامه می‌توانید ویدیوی این مداحی را مشاهده کنید:

