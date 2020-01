مایکل مور در حساب توییتری خود نوشت:

به گزارش خبرنگار حوزه هنرمندان گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از شهادت سردار سلیمانی و همرزمانشان در حمله تروریستی آمریکا در شهر بغداد، بسیاری از کاربران فضای مجازی بالاخص چهره‌های برجسته به این اقدام جنایتکارانه واکنش نشان دادند و انزجار خود را نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان کردند.

یکی از این چهره‌ها مایکل مور کارگردان و مستند ساز آمریکایی است که در همان روزهای نخست در حساب توییتری خود به زبان لاتین از رهبر انقلاب خواستار انتقامی ضد خشونت بود و حالا در توییتی جدید از سمت میلیون‌ها شهروند آمریکایی به زبان فارسی از مقام معظم رهبری خواستار صلح و انتقامی بدون خشونت شد و نوشت:

"آقا،

با ابراز تأسف عمیق از اقدامات خشونت آمیز به نام ما توسط مردی که اکثریت آمریکایی‌ها هرگز به آن رأی نداده‌اند، من می‌خواهم که شما با خشونت جواب ندهید بلکه در عوض شجاعانه عمل کنید و به ما، مردم آمریکا اجازه دهید از قدرت خودداری کنید. مردی که مرتکب جرم ترور و سوء‌استفاده‌های دیگر از دفتر خود می‌شود. ما در سنای خود و یا در صندوق رأی، از این موضوع، بی خشونت مراقبت خواهیم کرد. برای برآورده شدن انتقام خود نیازی به کشتن کسی ندارید. لطفا اجازه دهید من با صلح آمیز این کار را انجام دهم خشونت فقط خشونت را بیشتر می‌کند.

خالصانه.

مایکل مور شهروند امریکایی

#google translate was used so apologies for any errors. "

