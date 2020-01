عرضه بازی Horizon Zero Dawn برای پلتفرم کامپیوتر

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از برترین و مشهورترین عناوین کنسول PS4 که توانسته فروش بسیار خوبی داشته باشد، بازی Horizon Zero Dawn است. این عنوان در حال حاضر به طور انحصاری برای کنسول PS4 در دسترس کاربران قرار دارد؛ اما چندی پیش شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد که اعلام می‌کرد این عنوان قرار است در آینده برای پلتفرم کامپیوتر نیز وارد بازار شود که شرکت سونی تاکنون نسبت به این شایعات واکنشی نشان نداده و ترجیح داده بود این شایعات در فضای مجازی پخش شود. اما به تازگی خبری در فضای مجازی منتشر شده که عرضه این بازی برای پلتفرم کامپیوتر را قطعی می‌کند.

به تازگی در یکی از وب سایت‌های معتبر تحلیل بازی اعلام شده است که سونی به طور جدی قصد دارد تا اواخر سال جاری این بازی را وارد بازار پلتفرم کامپیوتر کند. ظاهرا این اطلاعات به طور جداگانه از سه منبع مختلف بدست آمده‌اند که به طور ناشناس با وب سایت تحلیلی Kotaku گفت‌وگو داشته‌اند و با توجه به سابقه این وب سایت به احتمال بسیار زیاد عرضه این بازی برای پلتفرم کامپیوتر قطعی شده است.

این اتفاق یکی از بزرگ‌ترین تصمیماتی است که سونی تاکنون گرفته و به نوعی می‌توان عنوان Horizon Zero Dawn اولین بازی انحصاری سونی است که برای پلتفرم کامپیوتر عرضه خواهد شد. دو عنوان Death Stranding و Detroit: Become Human نیز قرار است در آینده‌ای نزدیک برای پلتفرم کامپیوتر عرضه شود اما هیچ کدام از این دو عنوان مانند بازی Horizon Zero Dawn به طور رسمی متعلق به سونی نیستند و مالکیت آن‌ها در انحصار افراد دیگری است.

از طرفی هم با توجه به نزدیک شدن به زمان عرضه کنسول PS5 انتظار می‌رود شرکت سونی عناوینی که تاکنون اجازه انتشار آن برای کنسول‌های دیگر نداده است را نیز وارد بازار کند. با این حال برای مشخص شدن تصمیم سونی باید تا زمان اعلام رسمی این شرکت که احتمالا در بهمن ماه خواهد بود، منتظر ماند.

