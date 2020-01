تشکر پیام نیازمند از خدای خود؛ انتشار تصویری جالب از ایوان راکیتیچ؛ آمادگی ۱۰۰%مارسلو

بسته ورزشکاران به تاریخ ۸ بهمن؛

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان است که طرفداران بسیار زیادی دارد و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از آن به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

پیام نیازمند بازیکت تیم سپاهان اصفهان با انتشار عکسی از خود نوشت:

sometimes i just look up,smile and say

I know that was you, Thank you

God

گاهی اوقات فقط نگاه می کنم ، لبخند می زنم و می‌گویم

می دانم که شما هستی ، متشکرم

خدا

بختیار رحمانی هافبک هجومی صنعت نفت آبادان با انتشار عکسی از پوستر عکس خود نوشت:



We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sails

ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم، اما همیشه می‌توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم

ایوان راکیتیچ هافبک تیم فوتبال بارسلونا عکسی جالب را منتشر کرد.

مارسلو ویریا دا سیلوا جونیور دفاع چپ تیم فوتبال تیم رئال مادرید با انتشار عکسی از خود نوشت:

همیشه 100%

انتهای پیام/