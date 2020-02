به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آمریکا اگرچه داعیه‌دار آزادی بیان و آزادی عقیده در دنیاست، اما به هیچ عنوان پرچم‌دار این ارزش‌ها نیست. به تبع دولت این کشور، شبکه‌های اجتماعی آمریکایی هم به ندرت جانب آزادی بیان را رعایت می‌کنند.

کمپانی‌هایی مانند فیس‌بوک گاه داوطلبانه و گاه به اجبار از قوانین دولت آمریکا و سیاست‌های این کشور پیروی می‌کنند و صرفاً به روایت رسمی واشینگتن از وقایع جهان اجازه انتشار می‌دهند، هر قدر هم که این روایت دروغ باشد.

یکی از حساس‌ترین موضوعاتی که اخیراً در حملات دولت آمریکا و رسانه‌های اجتماعی این کشور علیه حقیقت قربانی شد، شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، بود.

رسانه‌های غربی تمام تلاش خود را می‌کنند تا علاقه مردم ایران به شهید سلیمانی را انکار کنند

عملیات فیس‌بوک برای سانسور واقعیت درباره شهید سلیمانی

کاربران اینستاگرام (که فیس‌بوک سال ۲۰۱۲ آن را خرید) به خوبی می‌دانند که این شبکه اجتماعی چگونه از همان ساعات ابتدایی پس از عملیات تروریستی دولت آمریکا در فرودگاه بغداد، اقدام به بستن صفحه‌هایی کرد که به هر شکل از شهید سلیمانی تعریف و تمجید کرده بودند. از طرف دیگر، وقتی زنی به نام «ساغر کسرایی» با انتشار یک ویدیو در فیس‌بوک (و یوتیوب) دروغ‌های عجیبی درباره «خوشحالی مردم ایران از کشته شدن قاسم سلیمانی» می‌گوید و حتی از ترامپ به خاطر ترور شهید سلیمانی تشکر می‌کند، نه تنها این ویدیو به راستی‌آزمایی نمی‌شود، بلکه به راحتی میلیون‌ها بار دیده می‌شود تا روایت رسمی کاخ سفید این‌بار از زبان یک عروسک خیمه‌شب‌بازی تکرار شود.

با همه این‌ها، تلاش فیس‌بوک برای پوشاندن حقیقت درباره شهادت شهید سلیمانی به همین‌جا ختم نمی‌شود. این شبکه اجتماعی آمریکایی اخیراً ویدیویی را حذف کرد که درباره سابقه مبارزه شهید سلیمانی با تروریسم توضیح می‌داد. در این ویدیو، «دَن کوهن» فیلم‌ساز و خبرنگار مستقل و شناخته‌شده آمریکایی مستقر در واشینگتن که سابقه همکاری با بسیاری از رسانه‌های جایگزین در آمریکا را دارد، یادآوری می‌کند که شهید سلیمانی زمانی که با تروریست‌های داعش می‌جنگید و آمریکایی‌ها چاره‌ای جز همکاری ظاهری با او برای حفظ آبرویشان نداشتند، «آدم خوبه» در رسانه‌های آمریکایی بود، اما پس از آن‌که ترامپ دستور ترور او را صادر کرد، به یک‌باره تبدیل به «آدم بده» در همان رسانه‌ها شد.

ویدیوی کوهن یکی از پست‌های صفحه فیس‌بوکی «در همین آن» (In The Now) وابسته به شبکه راشاتودیبود و پس از آن‌که فیس‌بوک این ویدیو را حذف کرد، خبرگزاری راشاتودی مطلبی را در این‌باره منتشر نمود. در ابتدای این مطلب آمده است:

فیس‌بوک سانسور هرگونه محتوایی را تشدید کرده است که چیزی غیر از بدنام‌سازی «قاسم سلیمانی» سرلشکر کشته‌شده [به شهادت رسیده]ایرانی باشد؛ از جمله با حذف ویدیویی که تاریخ مبارزه سلیمانی با تروریسم را نشان می‌دهد، و همچنین کاهش رتبه اعتبار حساب کاربری‌ای که این ویدیو را منتشر کرده بود. این رسانه اجتماعی غول‌پیکر، روز سه‌شنبه [۲۴ دی ۹۸]نه تنها قسمتی از برنامه «در همین آن» توسط دن کوهن، خبرنگار مستقل، تحت عنوان «چگونه سلیمانیِ «آدم خوبه» تبدیل به «آدم بده» رسانه‌های آمریکایی شد» را از صفحه این برنامه حذف کرد، بلکه مانند همیشه با ادعای مبهم نقض «استاندارد‌های اجتماعی» اقدام به تنزل اعتبار کل صفحه «در همین آن» کرد [اقدامی که توانایی صاحب صفحه برای کسب درآمد در فیس‌بوک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد]. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فیس‌بوک به شکل نگران‌کننده‌ای دست به سرکوب روایت‌های سیاسی‌ای زده است که بر خلاف سیاست خارجی آمریکا هستند؛ اگرچه این موج سانسور منحصر به فیس‌بوک نیست.

تصاویر بالا برای کاربران اینستاگرام طی روز‌های پس از شهادت شهید سلیمانی کاملاً آشنا هستند

تناقض‌گویی رسانه‌های غربی: «شیطان مجسم» یا «ناجی منطقه از داعش»؟

خود کوهن پس از حذف ویدیوش در فیس‌بوک رو به توئیتر آورد و آن‌جا نوشت: «با وجود آن‌که ویدیوی من درباره فرماندهی سلیمانی در مبارزه ایران علیه داعش ۱۰۰ درصد مبتنی بر واقعیت بود، اما فیس‌بوک آن را حذف کرد و اعتبار حساب کاربری «در همین آن» را هم تنزل داد. ظاهراً «حقیقت» ناقض «استاندارد‌های اجتماعی» [فیس‌بوک]بوده است.» راشاتودی درباره محتوای ویدیوی حذف‌شده (که بعداً دوباره به صفحه فیس‌بوک «در همین آن» برگشت) توضیح می‌دهد:

ویدیوی کوهن در کمال آرامش و دقت توضیح می‌دهد که سلیمانی چگونه در کنار آمریکا و متحدان کُردش علیه تروریست‌ها جنگید و «منطقه را از افتادن به دست داعش نجات داد»، و در عین حال، رسانه‌های غربی همدست [با دولت آمریکا]چگونه بعد از کشته شدنش [شهادتش]او را «در واقع یک تروریست بزرگ و یک بمب ساعتی» توصیف کردند که «برای کشتن آمریکایی‌ها به دنیا آمده بود.» این ویدیو برای به نمایش گذاشتن تناقض‌های ایدئولوژیک رسانه‌هایی که در حال حاضر فرمانده نیروی قدس [سپاه پاسداران ایران]را «شیطان مجسم» ترسیم می‌کنند، برخی از ویدیو‌های سال‌های اخیر همان رسانه‌ها را نمایش می‌دهد که در آن‌ها عملکرد میدانی سلیمانی ستایش شده است.

آمریکایی‌ها بار‌ها اعتراف کرده‌اند که در میان نبرد با داعش مجبور به حمایت از نیرو‌های مقاومت تحت فرماندهی شهید سلیمانی شده‌اند

«رانیا خالق» مدیر برنامه «در همین آن» نیز در توئیتر خود به حذف ویدیوی کوهن واکنش نشان داد. این خبرنگار و فعال سیاسی لبنانی-آمریکایی که با رسانه‌های جایگزین شناخته‌شده آمریکایی کار کرده است، با طرح این سؤال که چرا هیچ‌کس به حذف محتوا توسط فیس‌بوک به دلایل مشخصاً ایدئولوژیک اعتراضی نمی‌کند، می‌نویسد: «فیس‌بوک دارد محتوای سیاسی را به نیابت از دولت آمریکا حذف می‌کند. به نیابت از دولتی به ریاست ترامپ. دارند محتوایی را حذف می‌کنند که شتاب آمریکا به سوی جنگ را به چالش می‌کشد. خشم [عمومی از این اقدامات فیس‌بوک]کجاست؟ »

تحریم‌های آمریکا، دست‌آویز فیس‌بوک برای مبارزه با آزادی بیان

راشاتودی در بخشی از گزارش خود تصریح می‌کند:

فیس‌بوک و دیگر شبکه اجتماعی تابعه‌اش اینستاگرام، به خاطر عملیات همه‌جانبه‌شان برای سانسور هرگونه حمایتی از سلیمانی طی هفته‌های بعد از حمله هوایی آمریکا که وی را به قتل [شهادت]رساند، به شدت مورد انتقاد خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای مستقلی مانند «فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران» قرار گرفته‌اند. کمپانی فیس‌بوک ادعا می‌کند تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، از جمله تعیین «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به عنوان یک سازمان تروریستی، این شبکه اجتماعی را ملزم به سانسور چنین پست‌هایی می‌کنند، اما این در حالی است که حتی کارشناسان حقوقی‌ای که سی‌ان‌ان از آن‌ها نقل‌قول کرده است، نسبت به این توجیه فیس‌بوک اظهار تردید کرده‌اند. فیس‌بوک و اینستاگرام نه تنها حساب‌های کاربری‌ای را حذف کردند که توسط یا به سود افراد یا گروه‌های تحت تحریم اداره می‌شدند، بلکه پست‌هایی را هم پاک کردند که (مدعی هستند) این افراد یا گروه‌ها را ستایش کرده یا به دنبال کمک به آن‌ها بوده‌اند. فیس‌بوک به این ترتیب تحریم‌ها را تبدیل به بهانه‌ای مناسب برای سانسور گسترده همه کاربرانی کرده است که دولت آمریکا دیدگاه سیاسی آن‌ها را بدعت‌آمیز تلقی می‌کند.

اگر می‌خواهید حساب کاربری‌تان در اینستاگرام حذف شود، کافی است شما فقط چندده دنبال‌کننده داشته باشید و مطلبی مثبت درباره شهید سلیمانی پست کنید

راشاتودی ادامه می‌دهد:

ایرانی‌ها زمانی احساس کردند نمک به زخمشان پاشیده شده که حساب‌های کاربری بیش از ده خبرنگار، چندین سازمان رسانه‌ای دولتی، و تعداد بی‌شماری از اشخاص عادی و فعالان ایرانی در اینستاگرام طی روز‌های پس از ترور سلیمانی، به طور کامل از این شبکه اجتماعی حذف شدند. بسیاری از کاربران، حتی پس از آن‌که حواسشان را جمع کردند تا از نام «قاسم سلیمانی» استفاده نکنند، باز هم پست‌هایشان حذف شدند. به عنوان نمونه، یک محقق لبنانی [به نام «هادی نصرالله»]به خاطر محافظت از مسیحیان در مقابل داعش و القاعده صرفاً «قـ*سم سـ*ـیمـ*نی» را ستایش کرد، اما باز هم شاهد حذف شدن ویدیویش [از فیس‌بوک ]بود . این تبعیض فاحش ایدئولوژیک توسط فیس‌بوک، نه تنها به این افراد اجازه نداد تا به شکل علنی برای فرمانده‌ای عزاداری کنند که اکثر قریب به اتفاق ایرانی‌ها عاشقش بودند، بلکه به مترسک‌های طرفدار تغییر رژیم در ایران این امکان را داد که کنترل روایت [غالب درباره شهادت شهید سلیمانی]رئیس به دست بگیرند. اگرچه فیس‌بوک اخیراً به خاطر خودداری از «راستی‌آزمایی» پست‌های حاوی تبلیغات سیاسی به شدت مورد انتقاد ساختار سیاسی آمریکا قرار گرفته، اما در عین حال، محتوای غیرتبلیغاتی در فیس‌بوک تا کنون هیچ‌گاه به این اندازه تحت کنترل شدید نبوده است.

رسانه‌های غربی تا پیش از شهادت شهید سلیمانی، اعتراف می‌کردند که او قوی‌ترین فرمانده خاورمیانه و عامل مهم شکست داعش است

مبارزه سایر شبکه‌های اجتماعی آمریکایی با آزادی بیان

راشاتودی گزارش خود را با توصیف اقدامات سایر شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در سانسور رسانه‌ها و اشخاص ایرانی، این‌گونه به پایان می‌رساند:

فیس‌بوک و اینستاگرام ابداً تنها شبکه‌های اجتماعی‌ای نیستند که حق آزادی بیان کاربران ایران را زیر پا گذاشته‌اند. یوتیوب [متعلق به گوگل]اخیراً کانال [سرویس بریتانیای]«پرس‌تی‌وی» [شبکه ماهواره‌ای]تحت حمایت دولت ایران، را حذف کرد، اگرچه پس از حمایت گسترده کاربران از این کانال، مجبور شد دوباره آن را فعال کند. توئیتر هم حساب‌های کاربری رسانه‌های تحت حمایت دولت ایران، از جمله «العالم نیوز» و شبکه محبوب اسپانیایی‌زبان «هیسپان‌تی‌وی»، را حذف کرد، اما پس از سیل انتقادات کاربران مجبور شد حساب هیسپان‌تی‌وی را دوباره بازگرداند. توئیتر همچنین اقدام به حذف حساب‌های ده‌ها نفر از ایرانی‌هایی کرد که از دولتشان حمایت کرده بودند. این در حالی است که کاربران ضددولتی (که بسیاری از آن‌ها به گروه تروریستی و تبعیدی بدنام «مجاهدین خلق» وابسته هستند) در تمام این مدت اجازه داشتند تا به نفرت‌پراکنی علیه سلیمانی و حامیانش ادامه دهند. توئیتر حتی حساب کاربری بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، را نیز حذف کرد، اما آن را پس از چند روز دوباره فعال نمود.



منبع: مشرق

