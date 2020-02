بسته ورزشکاران به تاریخ 22 بهمن؛

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان است که طرفداران بسیار زیادی دارد و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از آن به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

در ادامه پست های اینستاگرامی ورزشکاران را در 24 ساعت گذشته مشاهده می‎کنید:

میلاد زکی پور مدافع تیم استقلال با انتشار عکسی از خود نوشت:

"هرگز فراموش نکن که کی همیشه پشتت بود و وقتی از هیچ کس انتظار نداشتی که کمکت کنه مثل‌ی برادر کمکت کرد، وقتی پیشمی هیچ سختی و حس نمیکنم برادر، تولدت مبارک بهترین خداا عمر با عزت بهت بده و از خداا میخوام همیشه تنت سلامت باشه"

امیر عابدزاده دروازه بان سابق تیم جوانان پرسپولیس تصویر نوشته ای را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

"I Just Want To Thank God. No Requests, No complaints, Just Thankful To be Alive"

"امروز فقط می‌خوام خدارو شُکر کنم برای هدیه زندگی. شُکرگزارتم بدون هیچ خواسته‌ایی، بدون هیچ شکایتی، فقط شُکرت که زنده‌ام"

رضا عنایتی بازیکن سابق تیم استقلال عکسی زیبا را از خود منتشر کرد.

مهدی طارمی بازیکن سابق پرسپولیس با انتشار عکسی از خود نوشت:

"خدایا شکرت

برای داشتن آرامش فقط باید آدمایی که حس خوبی بهت میدنو کنارت نگه داری"

