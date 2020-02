حوزه فناوری گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار ، پس از مدت‌ها بحث و بررسی برای انتخاب ماموریت‌های آتی ناسا، مقام‌های آژانس فضایی آمریکا ۴ ماموریت جدید اکتشافی فضایی را نهایی کردند. از جمله این ماموریت‌ها تجزیه و تحلیل سیاره زهره، کشف اسرار قمر آتش فشانی آیو سیاره مشتری و قمر تریتون سیاره نپتون است.



هدف ناسا از انتخاب چهار ماموریت جدید خود، کمک به درک چگونگی به وجود آمدن اجسام آسمانی، کشف اقیانوس‌های پنهان زیر زمینی، کشف رگه‌های آتش فشانی و ماگما در اعماق هسته قمر‌های سیاره‌های منظومه شمسی است.

دو مورد از ۴ ماموریت جدید ناسا درباره سیاره زهره خواهد بود. ماموریت اول به نام DAVINCI نام گذاری شده است که مخفف کلمه‌های (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging Plus) است.

این کاوشگر به بررسی جو سیاره زهره می‌پردازد تا نحوه شکل گیری و تکامل آن را مورد بررسی قرار دهد و اینکه آیا سیاره زهره تاکنون میزبان اقیانوسی در سطح خود بوده است.

ماموریت دوم زهره به نام VERITAS مخفف کلمه‌های (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy) نام گذاری شده است. این کاوشگر هم به بررسی توپوگرافی و طیف سنجی سیاره زهره می‌پردازد و سطح آن را نقشه برداری، تاریخ زمین شناسی آن را بررسی و تدوین خواهد کرد.



دو ماموریت دیگر ناسا در باره قمر‌های سیاره‌های منظومه شمسی از جمله سیاره‌های مشتری و نپتون است. بررسی قمر آتش فشانی و مرموز سیاره مشتری به نام آیو یکی از این ماموریت‌هاست و دانشمندان در نظر دارند به اطلاعات جامعی درباره اقیانوس‌های ماگما، نیرو‌های جزر و مد در قمر و عنصر‌های تشکیل دهنده قمر بپردازند.

به گفته کارشناسان قمر آیوی سیاره مشتری، آتش فشانی‌ترین قمر در منظومه شمسی است و هنوز راز و رمز‌های فراوانی درباره این قمر کشف ناشده باقی مانده است.

و در نهایت ماموریت Trident، آخرین ماموریت جدید ناسا، به بررسی قمر یخ زده سیاره نپتون به نام تریتون Triton تعلق دارد. کارشناسان در نظر دارند به بررسی این نکته بپردازند که آیا در دورترین فاصله از ستاره خورشید حیات وجود دارد و اینکه قمر تریتون قابلیت سکونت برای انسان در سال‌های دور را خواهد داشت یا خیر.



این ۴ ماموریت اکنون در وضعیت مطالعه و بررسی به مدت ۹ ماه قرار دارند و هریک بودجه‌ای برابر با ۳ میلیون دلار دریافت کرده اند. در نهایت کارشناسان ناسا به بررسی ماموریت‌ها پس از پایان ۹ ماه پرداخته و در سال ۲۰۲۱ دو ماموریت نهایی را انتخاب می‌کنند.



طرح‌های انتخابی در زمان اجرایی شدن هزینه‌های افزون بر ۴۵۰ میلیون دلار خواهند داشت. اکنون ماموریت‌های اکتشافی فضایی در دست اجرای ناسا شامل Lunar Reconnaissance Orbiter به اختصار LRO و سطح نشین رباتیک اینسایت برسطح سیاره مریخ است.



ماهواره مدارگرد LRO از سال ۲۰۰۹ در مدار کره ماه مستقر است و به جمع آوری داده‌های ارزشمند می‌پردازد که ماموریت آن موفقیت آمیز بوده است. اما سطح نشین رباتیک اینسایت پس از فرود برسطح سیاره مریخ در زمان حفاری لایه عمقی آن دچار مشکل شد.

با وجود انواع راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان ناسا برای تعویض حفره و راه اندازی دوباره مته حفاری سطح نشین اینسایت، کارشناسان اعلام کرده اند سطح نشین نتوانسته است ماموریت خود را با موفقیت به انجام برساند.

از جمله دیگر طرح های ناسا، ارسال کاوشگر رباتیک مارس ۲۰۲۰ است که در تابستان سال میلادی جاری آن را روانه سیاره مریخ خواهد کرد.



