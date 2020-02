به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم یوونتوس است. رونالدو علاوه بر درآمد بالایی که از طریق رشته ورزشی فوتبال کسب می‌کند، با حضور در تبلیغات برند‌های مشهور دنیا در فضای مجازی نیز درآمد خوبی دارد و با انتشار هر پست در صفحه اینستاگرامش مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کند که او را در بین ۳ نفر پردرآمدترین فضای مجازی قرار داده است.

او با کسب درآمد هنگفت ۴۷ میلیون دلار، بیشترین درآمد را نسبت به سایر بازیکنان و افراد مختلف در اینستاگرام دارد. او به تازگی با انتشار پستی در اینستاگرام خود محصول جدیدی را برای تبلیغ معرفی کرد.

در ادامه متن و ترجمه پستی که کریستیانو رونالدو در پیج خود منتشر کرده است را مشاهده می‌کنید:

"My new Mercurial Dream Speed is here and they make me feel like I can move at the speed of light

So excited to see @k.mbappe , @jessiicasilva10

@samanthakerr20 , @wulei_wl7 and @barbarabonansea all illuminate their games on pitch with it!

You can shop today at nike.com/football.

#cristiano #cr7 #mercurial #dreamspeed #nikefootball #nikesoccer #nike #football #soccer

کتانی‌های Mercurial Dream Speed من الان این جا هستند و آن‌ها کاری می‌کنند که من فکر کنم می‌توان با سرعت نور حرکت کنم.

بسیار مشتاق دیدن @k.mbappe , @jessiicasilva10

@samanthakerr20 , @wulei_wl7 and @barbarabonansea هستم. شما می‌توانید آن‌ها را از سایت nike.com/football خریداری کنید."

انتهای پیام/