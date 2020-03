به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موسسه امنیتی AV-Comparatives در تازه‌ترین دور از بررسی‌های خود به طرز کم سابقه‌ای ۲۵۰ برنامه آنتی ویروس اندرویدی را بررسی و رده بندی کرده است. آنچه که AV-Comparatives را به انجام این کار واداشته است، وجود برنامه‌های آنتی ویروس تقلبی است که جز نمایش نوار‌های پیشروی و کادر اسکن، هیچ کارکرد دیگری ندارند. نمونه این دست از برنامه‌ها فراوان است که عملاً فاقد موتور آنتی ویروس هستند و بدون انجام هیچ گونه اسکن واقعی، به کاربر اعلام می‌کنند دستگاه عاری از هرگونه بدافزار است. اغلب مواقع این دست از آنتی ویروس‌های تقلبی مبلغی را از کاربر اخذ می‌کنند و حتی مشاهده شده برخی از آن‌ها پیغام‌های ساختگی شناسایی و حذف موفقیت آمیز بدافزار به کاربر نمایش می‌دهند.

همچنین کم نیستند آنتی ویروس‌های ایرانی با رابط کاربری پارسی که عملاً آنتی ویروس نیستند و صرفاً تظاهر به دارا بودن موتور آنتی ویروس می‌کنند. البته برخی از این برنامه‌ها دارای کارکرد‌های ضد بدافزار بسیار محدود و ابتدایی هستند که کارکرد سودمندی در دنیای واقعی ندارد.

AV-Comparatives به طور دقیق ۲۵۰ برنامه امنیتی و آنتی ویروس را از فروشگاه گوگل پلی دانلود و مورد بررسی قرار داده است. برای این کار از ۲۰۰۰ نمونه فایل APK آلوده به کد‌های مخرب و ۱۰۰ فایل APK سالم استفاده شده است. به وضوح تشخیص حداکثری فایل‌های آلوده و عدم تشخیص اشتباهی فایل‌های سالم به عنوان مخرب، مطلوب است.

یافته‌های شوکه کننده AV-Comparatives نشان می‌دهد فقط ۲۹ برنامه امنیتی و آنتی ویروس موجود در فروشگاه گوگل پلی قادر به تشخیص ۱۰۰ درصد بدافزار‌ها بوده‌اند و تقریباً ۴۰ درصد آنتی ویروس‌ها بی تاثیر یا ناکارآمد هستند. بدتر اینکه تنها ۸۰ برنامه قادر به تشخیص بیش از ۳۰ درصد بدافزار‌ها بوده اند و ۱۳۸ محصول کمتر از ۳۰ درصد بدافزار‌ها را شناسایی کرده اند.

AhnLab

Antiy

Avast

AVG

AVIRA

Bitdefender

BullGuard

Chili Security

Emsisoft

ESET

ESTSoft

F-Secure

G Data

Kaspersky Lab

McAfee

PSafe

Sophos

STOPzilla

Symantec

Tencent

Total Defense

Trend Micro

Trustwave

محصولات فوق موفق به شناسایی ۱۰۰ درصد تهدید‌ها شده‌اند و عملکرد عالی به نمایش گذاشته‌اند. لازم به ذکر است شماری از محصولات امنیتی از موتور‌های مشترک استفاده می‌کنند که غالباً به کسب نتایج مشابه انجامیده است. می‌توان گفت محصولات بالا قادر به تأمین امنیت حداکثری دستگاه‌های اندرویدی هستند.

eScan

Ikarus

Quick Heal

REVE

Securion

VIPRE

Lookout

Supermobilesafe

BSafe

MyMobile

Malwarebytes

CheckPoint

K۷

Qihoo

Hi Security

NSHC

AegisLab

Samsung

Webroot

Zemana

Hawk App

TrustGo

برنامه‌های فوق قادر به تشخیص بیش از ۹۵ درصد تهدید‌ها بوده‌اند و عملکرد آن‌ها قابل قبول است.

DU Apps

Alibaba

Tapi

IntelliAV

Panda

Dr. Web

این برنامه‌ها قادر به شناسایی بین ۹۰ تا ۹۴.۹ درصد تهدید‌ها بوده‌اند که به رغم عملکرد خوب، قادر به تشخیص تعدادی از تهدید‌ها نبوده‌اند که می‌تواند برای آلوده شدن دستگاه کاربر کافی باشد.

Privacy Lab

Zoner

APUS

CAP Lab

Clean Boost+

Fotoable

Hyper Speed

IOBit

ONE App

Phone Clean

Power Tools

Smooth Apps

Super Cleaner

Super Security

We Make It Appen

Max De

دسته چهارم قادر به تشخیص بیش از ۸۰ تا ۸۹.۹ درصد تهدید‌ها بوده‌اند که به وضوح بخش قابل توجه‌ای از تهدید‌ها را شناسایی نکرده‌اند و نمی‌توانند جزو انتخاب‌های برتر باشند.

Comodo

TG Soft

Antivirus Apps

Apex

Trustlook

Media Master

Brainiacs

Google

Malwarefox

MyData

Watchdog

GizmoSmart

NQ.

اما قدرت تشخیص دسته پنجم بین ۴۵ الی ۷۸ درصد است که قادر به تامین امنیت لازم نیستند و نباید مستقیماً سراغ آن‌ها رفت.

برنامه‌های زیر هم قادر به تشخیص کمتر از ۳۰ درصد بدافزار‌ها بوده اند و نصب آن‌ها عاقلانه نیست: ۱Machine System Sdn Bhd، actionappsgamesstudio، Amantechnoapps، AMIGOS KEY، Amnpardaz Soft، AndroHelm Security، ANTI VIRUS Security، Antivirus Mobile Lab، antivirus security، appflozen، appsshow، Appzila، Arcane Security Solutions، AS team security phone Lab، asuizksidev، Ayogames، AZ Super Tools، azemoji studio، Baboon Antivirus، bESapp، Best Battery Apps، Best HD Wallpapers APPS، Best Tools Pro، BestOne، Bit Inception، BKAV، Bom Bom، Booster studio Laboratory Inc. brouno، Bulletproof AV، Caltonfuny Antivirus Phone، Cheetah Mobile، CHOMAR، Chromia، Cloud ۷ Services، Core Antivirus Lab، CPCORP TEAM: Photo blur & photo blender، CreativeStudioApps، CY Security، Defenx، DefineSoft، DreamBig Studios، DU Master، electro dev، Erus IT Private Limited، Falcon Security Lab، Fast n Clean، fluer-apps.com، Formation App، Free Apps Drive، FrouZa، Galaxy TEAM، GameXpZeroo، GlobalsApps، gndnSoftware، GOMO Apps، GoNext App Developers، Gridinsoft، LLC، handy tools apps، Hello Security، Immune Smart، INCA Internet، infiniteWays۰۰۷، Islamic Basic Education، Itus Mobile Security، JESKO، jixic، Kolony Cleaner، Koodous Mobile، lempea، LINE، LIONMOBI، Live multi Player Game، Main Source ۳۶۵ Tech، Mama Studio، MAN Studio، Marsolis Tech، Max Antivirus Lab، Max Mobi Secure، MaxVV، Mob Utilities، Mobile Tools Plus، Mobtari، Mond Corey، M-Secure، MSolutions، MSYSOFT APPS، My Android Antivirus، NCN-NetConsulting، Nepelion Camp، Nisi Jsc، Niulaty، NP Mobile Security، NPC Studios، Omha، Oxic Studio، Pix۲Pic Studio، playyourapp، Pro Tool Apps، prote apps، Protector & Security for Mobile، Puce، Radial Apps ۲۰۱۸، RedBeard، Secure Cloud، SecureBrain۲، Security and Antivirus for Android solutions، Security Apps Team، Security Defend، SECURITY LAB، Security Systems Lab، SecurityApplock، Sept Max، ShieldApps، SjaellSoft، SkyMobileTeam، Smart Battery Solution & Creative Screen Lock، smarteazyapps، Software Center، Soft War، stmdefender، Systweak Software، TAIGA SYSTEM، Tokyo Tokyo، Tools dev، tools for android، Utilitarian Tools، Vainfotech، VHSTUDIO، Vikrant Waghmode، Virinchi Software، Virtues Media & Application، VSAR، Wingle Apps، Xtechnoz Apps، XZ Game، Z Team Pro.

نه تنها کارایی بسیاری از برنامه‌های امنیتی موجود برای اندروید راضی کننده نیست، بلکه برخی از آن‌ها عملاً بی خاصیت هستند. بدتر اینکه تعداد دانلود و حتی امتیاز کاربران در فروشگاه‌هایی، چون گوگل پلی و کافه بازار نمی‌تواند بازتاب دهنده عملکرد مناسب باشد، چراکه یک فریب گسترده موفقیت آمیز می‌تواند تعداد دانلود باورنکردنی را به ثبت برساند. همچنین امتیاز کاربران می‌تواند بدور از هرگونه شناخت فنی و صرفاً از روی تجربه باشد. پیشنهاد می‌شوند فقط از میان برند‌های باسابقه و معتبر انتخاب کنید.

منبع: شهر سخت افزار

انتهای پیام/