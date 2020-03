به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است که ویروس کشنده کرونا در سراسر جهان در حال شیوع است. این مسئله باعث هراس افراد بسیاری در سراسر جهان شده به همین دلیل تدابیر مختلفی برای بررسی لحظه‌ای شیوع این بیماری در جهان در نظر گرفته شده است.

رصد لحظه‌ای وضعیت شیوع کرونا در جهان

اکنون می‌توانید به صورت لحظه‌ای اخبار و موارد گزارش شده را دنبال کنید. مرکز علوم و مهندسی سیستم‌ها (The Center for Systems Science and Engineering) ابزاری را برای جمع‌آوری داده‌های سازمان بهداشت جهانی و مراکز کنترل بیماری در آمریکا، چین و اروپا ساخته است. اطلاعات کلی مربوط به بیماران مبتلا به کرونا، موارد مشکوک به آن، افراد بهبود یافته و نیز تعداد مرگ و میر جهانی در این پتلفرم به نمایش در می‌آید.

اطلاعات منتشر شده از ویروس کرونا

ویروس کرونا که اکنون در بسیاری از نقاط دنیا شیوع یافته، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر را کشته و بیش از ۷۵۰۰۰ نفر را آلوده کرده است. مواردی در آمریکا، اروپا، آسیا، خاورمیانه، آفریقا و استرالیا تأیید شده است که این بیماری دارای علائمی مانند ذات الریه است. این ویروس نخستین بار در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد و دانشمندان چینی این بیماری را به یک خانواده از ویروس‌ها معروف به کروناویروس که شامل سارس مرگبار و سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) است، پیوند دادند.

وضعیت لحظه‌ای منتشر شده در سایت از ویروس کرونا

در ساعت ۱۲:۲۰ بعد از ظهر ۲۱ فوریه، اطلاعات منتشر شده از این سایت از ۲۲۵۰ کشته، ۷۵۴۶۷ مورد تایید شده در کشور چین، ۲۰۴ مورد در کره جنوبی، ۱۰۵ مورد در ژاپن، ۸۵ مورد در سنگاپور، ۶۸ مورد در هنگ کنگ و ۱۶ مورد در آمریکا را نشان داد. داشبورد ۶۳۴ مورد تائید شده را در مناطق دیگری از جمله کشتی دریایی الماس پرنسس نشان می‌دهد.

این سایت نشان می‌دهد که ویروس در ۳۲ کشور دیگر نیز شیوع یافته است و ۱۸۸۷۰ نفر از افراد مبتلا به ویروس بهبود یافته اند.

رصد لحظه‌ای وضعیت شیوع ویروس کرونا

